Волиньрада прийняла кредитування житла для молоді





Про це йшлося 24 жовтня під час засідання 25-ї сесії Волинської обласної ради, - пишуть



Як попередньо інформувала директорка Волинського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Тетяна Воробйова, подібна програма діє фактично в усіх областях України.



Не приймали її лише на Волині, а також у Київській області.



Так, соціально-економічна програма забезпечення молоді житлом у Волинській області розбита на два етапи: І етап – 2019–2021 роки; ІІ етап – 2022–2023 роки.



Загалом на потреби програми потрібно 26,5 мільйона гривень, із яких 10,6 мільйона – кошти обласного бюджету, ще 10,6 мільйона – гроші міських та районних бюджетів, а 5,3 мільйона – кошти інших джерел фінансування.



Зауважимо, що станом на 1 січня 2019 року в рейтингу кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у Волинському регіональному управлінні Держмолодьжитла перебували 325 молодих сімей та одиноких молодих громадян.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати затвердили соціально-економічну програму забезпечення молоді житлом у Волинській області на 2019–2023 роки.Про це йшлося 24 жовтня під час засідання 25-ї сесії Волинської обласної ради, - пишуть "Волинські Новини" Як попередньо інформувала директорка Волинського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву», подібна програма діє фактично в усіх областях України.Не приймали її лише на Волині, а також у Київській області.Так, соціально-економічна програма забезпечення молоді житлом у Волинській області розбита на два етапи: І етап – 2019–2021 роки; ІІ етап – 2022–2023 роки.Загалом на потреби програми потрібно 26,5 мільйона гривень, із яких 10,6 мільйона – кошти обласного бюджету, ще 10,6 мільйона – гроші міських та районних бюджетів, а 5,3 мільйона – кошти інших джерел фінансування.Зауважимо, що станом на 1 січня 2019 року в рейтингу кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у Волинському регіональному управлінні Держмолодьжитла перебували 325 молодих сімей та одиноких молодих громадян.

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