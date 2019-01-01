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Волиньрада прийняла кредитування житла для молоді

Волиньрада прийняла кредитування житла для молоді
Депутати затвердили соціально-економічну програму забезпечення молоді житлом у Волинській області на 2019–2023 роки.

Про це йшлося 24 жовтня під час засідання 25-ї сесії Волинської обласної ради, - пишуть "Волинські Новини".

Як попередньо інформувала директорка Волинського регіонального управління Державної спеціалізованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» Тетяна Воробйова, подібна програма діє фактично в усіх областях України.

Не приймали її лише на Волині, а також у Київській області.

Так, соціально-економічна програма забезпечення молоді житлом у Волинській області розбита на два етапи: І етап – 2019–2021 роки; ІІ етап – 2022–2023 роки.

Загалом на потреби програми потрібно 26,5 мільйона гривень, із яких 10,6 мільйона – кошти обласного бюджету, ще 10,6 мільйона – гроші міських та районних бюджетів, а 5,3 мільйона – кошти інших джерел фінансування.

Зауважимо, що станом на 1 січня 2019 року в рейтингу кандидатів на отримання пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) та придбання житла у Волинському регіональному управлінні Держмолодьжитла перебували 325 молодих сімей та одиноких молодих громадян.

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Теги: житло, молодь, Волинь, програма
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