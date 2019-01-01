Нова квартира – нова техніка: «Інвестор» та «Фокстрот» запустили програму знижок*





Спільна бонусна програма стартує із 24 жовтня. Такий подарунок від забудовника отримає кожен, хто стане власником житла від «Інвестора» – квартири, таунхауса чи котеджа, - повідомляє



В «Інвесторі» обіцяють, що бонусна програма буде тривалою і нею точно зможуть скористатися клієнти, які куплять житло до кінця цього року. Якщо така співпраця із «Фокстротом» знайде відгук серед клієнтів, її обіцяють продовжити на довший термін.



Покупці житла отримають сертифікати із промокодом, який зможуть використати на всі товари* протягом 12 місяців.



Розмір знижки буде нараховуватись наступним чином:



1 000 гривень при покупці від 10 000 гривень

3 000 гривень – при покупці від 30 000 гривень

5 000 гривень – при покупці від 50 000 гривень

* – знижка у «Фокстроті» діє на всі товари, крім акційних



Дізналися, скільки може заощадити одна сім’я, якій при заселенні в нове помешкання необхідно купити мінімальний набір побутової техніки.



При підрахунку використовували мінімальні ціни і базовий набір техніки, без якої неможливо обійтись. Проте обираючи техніку кращої якості, ціни будуть суттєво вищими, до того ж, список потреб – теж більший. Тому завдяки програмі «Інвестора» вдасться суттєво зекономити.



«Інвестор» не вперше втілює подібні проекти. Торік проводили акцію «Шукай друга». За її умовами, кожен клієнт «Інвестора», який переконав друга чи родича теж придбати житло у цієї будівельної компанії, отримував разом із покупцем подарунок – 10 000 гривень: по сертифікату на 5 000 гривень кожному від магазину «Фокстрот».



Рік перед тим «Інвестор» дарував своїм клієнтам телевізори.



«У «Фокстроті» працює спільна програма із забудовниками на всій території України, за умовами якої покупці житла отримують фіксовану знижку на тривалий термін. Оскільки попередні роки ми активно співпрацювали із ними в рамках інших акцій, «Фокстрот» запропонував «Інвестору» теж долучитися до цієї бонусної програми», – розповіла керівниця відділу продажів та маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад.



За її словами, ця програма – перший крок для комплексної програми знижок клієнтам «Інвестора».



«Ми маємо багато хороших партнерів – виробників та компаній, які надають послуги. У перспективі плануємо об’єднати їх і зробити загальну клубну знижку для наших клієнтів у різних сферах, які стосуються облаштування їхнього комфорту та безпеки. Наприклад, уже зараз ведемо переговори стосовно бонусної програми із компанією Ajax – виробником безпроводової сигналізації. Ми завжди намагаємося придумати акції, які б давали приємні бонуси нашим клієнтам. Також у відділі продажів на кожного покупця чекатимуть додаткові сюрпризи», – зазначила Ірина Новосад.



Нагадують, «Інвестор» зараз має кілька спеціальних пропозицій, які також дозволять заощадити:



У житловому комплексі «Юпітер» продаються останні 2-кімнатні квартири площею 72,32 м2. Квартири розташовані в третьому будинку, який повністю збудований, проводять останні внутрішні роботи. Ціна – 14 000 грн/м2.

У житловому комплексі «Супернова» можна придбати пентхаус площею 84 м2. Квартира має три просторі кімнати, кухню із лоджією та два санвузли. Із панорамних вікон відкривається красивий вигляд на ботанічний парк. Ціна – 15 000 грн/м2.



Таунхаус «Сімейний» в житловому комплексі «Струмочок» площею 127,18 м² відтепер має три варіанти планування. На першому поверсі можливе розташування гаража або просторої вітальні чи додаткової кімнати. Ціна – $ 61 000 за таунхаус із наповненням (штукатурка, чистова стяжка, опалення, комунікації) та $ 56 000 – без наповнення.



Дворівнева трикімнатна квартира у «Парковому кварталі» площею 80,4 м2. На першому поверсі – кухня і вітальня, на другому – дві спальні. Квартира має два окремі входи (на кожному поверсі), а також – два санвузли і дві лоджії (по 3,6 м2). Ціна на квартиру – акційна. За умови повної оплати вартість квадратного метра – 11 900 гривень. Є можливість відтермінування на рік. Перший внесок – 25%, а ціна квадрата при розстрочці – 12 500 гривень. Квартира розташована в будинку, який уже готують до здачі.





Більше інформації про житло Будівельної компанії «Інвестор» можна дізнатися у відділі продажів:



Телефон: 096 030 20 10



Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,



м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),



м. Ковель, вул. Глібова, 8 б



Сайт: investor.lutsk.ua



Facebook: investorlutsk



Інстаграм: bud.investor



Youtube: Інвестор



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