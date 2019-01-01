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Знайшли 15-річного волинянина, який пішов з дому

Знайшли 15-річного волинянина, який пішов з дому
Поліцейські встановили місце знаходження мешканця села Підгірне Рожищенського району Михайла Миколайовича Безушка, який пішов з дому у невідомому напрямку.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.

Протиправних дій щодо неповнолітнього скоєно не було, його життю та здоров’ю загрози немає.

Нагадуємо, хлопець сьогодні, 24 жовтня, пішов з дому біля 7 години, не взявши телефон.

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Теги: знайшли, розшук, 15-річний хлопець
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