Знайшли 15-річного волинянина, який пішов з дому

Михайла Миколайовича Безушка, який пішов з дому у невідомому напрямку.



Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Протиправних дій щодо неповнолітнього скоєно не було, його життю та здоров’ю загрози немає.



Нагадуємо,

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