Знайшли 15-річного волинянина, який пішов з дому
Сьогодні, 20:01
Поліцейські встановили місце знаходження мешканця села Підгірне Рожищенського району Михайла Миколайовича Безушка, який пішов з дому у невідомому напрямку.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Протиправних дій щодо неповнолітнього скоєно не було, його життю та здоров’ю загрози немає.
Нагадуємо, хлопець сьогодні, 24 жовтня, пішов з дому біля 7 години, не взявши телефон.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Протиправних дій щодо неповнолітнього скоєно не було, його життю та здоров’ю загрози немає.
Нагадуємо, хлопець сьогодні, 24 жовтня, пішов з дому біля 7 години, не взявши телефон.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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