25 жовтня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
День народження 25 жовтня святкує керівник прес-служби народного депутата Ігоря Гузя Галина Денисюк (на фото).
Особисте свято цього дня святкуватиме директор ТзОВ «ПВІ» Волиньагропроект» Микола Супрунюк.
Цього ж дня день народження у екс-директора КП «АвтоПаркСервіс» Олександра Кралюка та відеооператора Павла Лісівненка.
25 жовтня іменини відзначають ті, кого кличуть Кузьма.
Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також 25 жовтня у 1914 році народився почесний лучанин, учасник визволення Луцька Володимир Юдін.
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Особисте свято цього дня святкуватиме директор ТзОВ «ПВІ» Волиньагропроект» Микола Супрунюк.
Цього ж дня день народження у екс-директора КП «АвтоПаркСервіс» Олександра Кралюка та відеооператора Павла Лісівненка.
25 жовтня іменини відзначають ті, кого кличуть Кузьма.
Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів.
Також 25 жовтня у 1914 році народився почесний лучанин, учасник визволення Луцька Володимир Юдін.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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