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25 жовтня на Волині: гортаючи календар

25 жовтня на Волині: гортаючи календар
День народження 25 жовтня святкує керівник прес-служби народного депутата Ігоря Гузя Галина Денисюк (на фото).

Особисте свято цього дня святкуватиме директор ТзОВ «ПВІ» Волиньагропроект» Микола Супрунюк.

Цього ж дня день народження у екс-директора КП «АвтоПаркСервіс» Олександра Кралюка та відеооператора Павла Лісівненка.

25 жовтня іменини відзначають ті, кого кличуть Кузьма.

Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів.

Також 25 жовтня у 1914 році народився почесний лучанин, учасник визволення Луцька Володимир Юдін.

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Теги: Луцьк, Волинь, день народження
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