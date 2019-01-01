25 жовтня на Волині: гортаючи календар

Галина Денисюк (на фото).



Особисте свято цього дня святкуватиме директор ТзОВ «ПВІ» Волиньагропроект» Микола Супрунюк.



Цього ж дня день народження у екс-директора КП «АвтоПаркСервіс» Олександра Кралюка та відеооператора Павла Лісівненка.



25 жовтня іменини відзначають ті, кого кличуть Кузьма.



Вітаємо іменинників та бажаємо міцного здоров'я, сімейної злагоди і професійних успіхів.



Також 25 жовтня у 1914 році народився почесний лучанин, учасник визволення Луцька Володимир Юдін.



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