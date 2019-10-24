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На Волині офіс Open Space відсвяткував перший день народження. ФОТО

На Волині офіс Open Space відсвяткував перший день народження. ФОТО
Офісу «Open Space» у Нововолинському міському відділі ДРАЦС ГТУЮ виповнилося 1 рік.

Саме 24 жовтня 2018 року у Нововолинському міському відділі державноі реєстрації актів цивільного стану відбулося урочисте відкриття сучасного офісу «Open Space» й усі жителі отримали можливість скористатися послугами у сфері державної реєстрації актів цивільного стану швидко, якісно та зручно, - повідомляє Нововолинськ com. ua.

З того часу відділ державної реєстрації актів цивільного стану працює у новому форматі. Відповідно громадяни можуть у комфортних умовах без черг, без метушні, без очікувань отримати найбільш популярні послуги у сфері державної реєстрації – зареєструвати народження чи смерть, подати заяву про державну реєстрацію шлюбу чи розірвання, змінити ім’я, поставити апостиль на документах, вносили зміни до актових записів, отримували витяги на підтвердження юридичних фактів чи отримати копії документів.
На Волині офіс Open Space відсвяткував перший день народження. ФОТО


Загалом тут можна отримати понад 14 видів адміністративних послуг у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, більшість з яких займе усього кілька хвилин.
На Волині офіс Open Space відсвяткував перший день народження. ФОТО

«Абсолютний рекорд встановлено під час надання послуги в режимі Open Space — видано свідоцтво про народження нового зразка усього за 8 хвилин», – зауважила начальниця Нововолинського міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Людмила Савік.
На Волині офіс Open Space відсвяткував перший день народження. ФОТО

Високими є й інші показники. Зокрема, по кількості відвідувачів. А їх протягом року вже більше 6 тисяч.

До речі, «Open Space» обслуговує не лише нововолинців, а й мешканців інших регіонів Волині і навіть Львівщини.
На Волині офіс Open Space відсвяткував перший день народження. ФОТО


«Найпопулярнішими послугами зараз є «Шлюб за добу», на сьогодні нею вже скористалося більше 90 закоханих пар та державна реєстрації народження дитини безпосередньо в пологовому будинку. Наразі близько 87% випадків реєстрації народження дітей, які ми здійснюємо проходять саме там. Для батьків це дуже зручно. Адже не треба бігати по різних установах, як це було раніше. А прямо під час перебування у пологовому отримати і свідоцтво про народження своєї дитинки, і довідку про місце її реєстрації», – розповіла Людмила Савік.

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Теги: Нововолинськ
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