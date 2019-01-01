У 2019 році на Волині побільшало нещасних випадків на виробництві

За 9 місяців 2019-го року у Волинській області роботодавці подали 69 повідомлень про нещасні випадки на виробництві до Луцького міського відділенням управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.Про це повідомляє Луцьке міське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Волинській області.Серед нещасних випадків трапилось 3 нещасні випадки із смертельним наслідком, 5 групових нещасних випадків, 7 нещасних випадків смерті на підприємстві. Загалом, внаслідок нещасних випадків, травми внаслідок нещасних випадків отримали 75 працівників. За результатами розслідування 16 нещасних випадків не пов’язані з виробництвом, на 9 працівників акти не складені, так як триває розслідування нещасного випадку.Спеціалісти зазначають, що за аналогічний період 2018 року роботодавці подали 66 повідомлень про нещасні випадки, з них: 6 - нещасних випадків із смертельним наслідком, 2 - групових нещасні випадки, 1 – нещасний випадок смерті на підприємстві, 68 працівників отримали травми внаслідок нещасного випадку, за результатами розслідування нещасних випадків 14 нещасних випадків не пов’язані з виробництвом.Основними причинами нещасних випадків були:-невиконання вимог інструкцій з охорони праці – 18;-особиста необережність потерпілого – 13;-невиконання посадових обов’язків – 6;-травмування (смерть) внаслідок протиправних дій інших осіб – 5;-порушення вимог безпеки під час експлуатації транспорту загального користування (автомобільного, водного, залізничного, повітряного) – 5.Перебування в стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння працівника 3 випадки у 2019 році та 2018 році.