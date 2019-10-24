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На Волині судили чоловіка, який ухилявся від проходження навчальних зборів

На Волині судили чоловіка, який ухилявся від проходження навчальних зборів
У Нововолинську судили вже третього військовозобов’язаного, який не з’явився до військкомату і цим самим ухилився від проходження навчальних зборів.

Працівники Нововолинського ОРВК вручили повістку військовозобов’язаному нововолинцю та озвучили вголос її зміст ще в серпні, - повідомляє Нововолинськ соm.ua.

Чоловік, будучи придатним до служби, згідно із рішенням військово-лікарської комісії, не з’явився до військкомату у встановлений день для подальшої відправки на навчальні збори без поважних на те причин.

Свою вину нововолинець визнав повністю. Отож, суд визнав його винним у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.337 КК України та призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі п`ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – 850 грн.

Нагадаємо, нещодавно чоловіка засудили через ухилення від проходження навчальних зборів військовозобов’язаними. Тоді нововолинець відмовився отримувати повістку від працівників військкомату.

Аналогічний випадок розглянули на судовому засіданні й минулого тижня. Тоді нововолинця, який перебував на робочому місці в ТзОВ «Механічний ливарний завод», працівники військкомату призвали на навчальні збори, надавши повістку та озвучивши вголос її зміст.

Військовозобов’язаний отримувати повістку відмовився, про що було склали відповідний акт.

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Теги: Нововолинськ, військкомат, суд
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