«Олександрія» завдяки курйозному голу зіграла внічию із «Сент-Етьєном»

"Олександрія" зуміла набрати очки в другому поспіль матчі в Лізі Європи.Після нічиєї з "Гентом" у Львові підопічні Володимира Шарана поділили очки у Франції із "Сент-Етьєном", - пише Спорт24.Після двох турів "Сент-Етьєн" та "Олександрія" були аутсайдерами групи I, оскільки набрали тільки по одному балу. Для обох команд у цій групі нічого не втрачено, відтак гра мала принципове турнірне значення."Сент-Етьєн" на правах господаря агресивно розпочав поєдинок і швидко втілив свою перевагу у гол.отримав пас на фланзі, дочекався, коли приєднаються партнери й віддав пас нау штрафний майданчик.потужно пробив у дальній кут воріт – 1:0.До честі гостей слід сказати, що вони вирішили не складати зброю й побігли відіграватися. Через 6 хвилин підопічнібули винагороджені. Габріель, який декілька хвилин до того засмутив, зрізав м'яч у власні ворота. Третьяков прострілював у штрафний майданчик,не діставав, але захисник суперників невдало зіграв та переправив м'яч у кут воріт.Підопічні Клода Пюеля грали першим номером, що було зручно для "Олександрії", яка звикла діяти другим темпом. На 34 хвилині гості могли виходити вперед. Хорошу атаку розігнали Ковалець та Сітало. Перший у штрафному віддав пас на партнера, а Сітало, отримавши зворотній пас, потужно пробив. Руфф'є був на місці й виручив партнерів.По перерві ситуація на футбольному полі не змінилася. "Сент-Етьєн" багато контролював м'яч. Але це було володіння заради володіння. Нападники французького клубу не ставили українців у скрутне становище. За половину тайму господарі не завдали жодного удару у ствір воріт Паньківа.На 69 хвилині поодинока контратака "Олександрії" ледь не завершилася голом. Лучкевич класно відкрився на фланзі та отримав розрізну передачу. Простріл Валерія у штрафному майданчику перервали оборонці, а згодом вибили м'яч у Третьякова.У компенсований час підопічні Клода Пюеля намагалися влаштувати штурм воріт Юрія Паньківа. Голкіпер вимушений був рятував партнерів, що йому вдалося. "Олександрія" вистояла та здобула вкрай важливий заліковий бал. Наступну зустріч клуби проведуть 7 листопада у Львові.