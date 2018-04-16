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«Старий Луцьк» вилетів з Кубку України

«Старий Луцьк» вилетів з Кубку України
БК «Старий Луцьк» не зміг переграти за сумою двох матчів «суперлігове» Запоріжжя і припинив боротьбу за кубок.

Другий поєдинок відбувся 24 жовтня в Запоріжжі, - повідомляє прес-служба лучан.

Неочікувано для команди Валерія Плеханова, гості розпочали матч дуже активно і вийшли вперед у рахунку. Перевага підопічних Володимира Журжія досягнула 7 очок, але досвідченіші «білі» відіграли відставання і пішли на перерву лідерами 20-19.

Друга чверть краще вдалося господарям, хоча розпочалася з дальніх влучань Федчука та Прозапаса. Запоріжці зуміли відірватися у рахунку завдяки американським легіонерам. Перевага «Запоріжжя» сягнула 10+. Перед великою перервою рахунок на табло – 53-36.

Третя чверть принесла для нашої команди неприємні новини – Дейна, Швагринський та Шевчук отримали п’яті фоли.

Лучани догравали, фактично, в одному складі. Тим не менш, не були «хлопчиками для биття». Досвідченіші Федчук та Тютюнник вели за собою партнерів по команді, активним був Коцько. Десятихвилинка була виграна нашими гравцями, але на табло «горіло» 71-55.

В останній чверті в господарів кращими були вже українці Нємцу та Кожемякін. В наших продовжував набирати очки Коцько. Тим не менш, команда Валерія Плеханова довела матч до впевненої перемоги 97-68. Відзначаємо 17 набраних очок Коцька та Прозапаса, а ще – «дабл дабл» Тютюнника. У підсумку, в наступний раунд Кубка України крокує суперлігове «Запоріжжя.

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Теги: Старий Луцьк, баскетбол
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