«Старий Луцьк» вилетів з Кубку України

БК «Старий Луцьк» не зміг переграти за сумою двох матчів «суперлігове» Запоріжжя і припинив боротьбу за кубок.Другий поєдинок відбувся 24 жовтня в Запоріжжі, - повідомляє прес-служба лучан.Неочікувано для команди, гості розпочали матч дуже активно і вийшли вперед у рахунку. Перевага підопічнихдосягнула 7 очок, але досвідченіші «білі» відіграли відставання і пішли на перерву лідерами 20-19.Друга чверть краще вдалося господарям, хоча розпочалася з дальніх влучаньта. Запоріжці зуміли відірватися у рахунку завдяки американським легіонерам. Перевага «Запоріжжя» сягнула 10+. Перед великою перервою рахунок на табло – 53-36.Третя чверть принесла для нашої команди неприємні новини –таотримали п’яті фоли.Лучани догравали, фактично, в одному складі. Тим не менш, не були «хлопчиками для биття». Досвідченіші Федчук тавели за собою партнерів по команді, активним був. Десятихвилинка була виграна нашими гравцями, але на табло «горіло» 71-55.В останній чверті в господарів кращими були вже українціта. В наших продовжував набирати очки Коцько. Тим не менш, команда Валерія Плеханова довела матч до впевненої перемоги 97-68. Відзначаємо 17 набраних очок Коцька та Прозапаса, а ще – «дабл дабл» Тютюнника. У підсумку, в наступний раунд Кубка України крокує суперлігове «Запоріжжя.