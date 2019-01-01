Лісівники відновили на Волині рекреаційний пункт. ФОТО

Працівники ДП "Маневицьке лісове господарство" відновили рекреаційний пункт "Холодок", що знаходиться на території району.Оновлений рекреаційний пункт створили ще у 2004 році, -йдеться у повідомленні на сторінці лісгоспу у Facebook.Саме "Холодок" розташований у досить вигідному місці та користується великою популярністю серед відпочиваючих.Під час реконструкції замінили бесідки, оновили дитячий майданчик (встановили гірку, пісочницю, комфортну та безпечну дерев’яну гойдалку), проклали доріжки до кожної бесідки, облаштували просторе місце для паркування автотранспорту, вимурували піч. Також, наявні спеціальні місця для розведення багаття, завжди є велика кількість безкоштовних дров та багато смітників, а територію відпочинку повністю огородили дерев’яним парканом.Загалом у ДП «Маневицьке лісове господарство» є 16 великих рекреаційних пунктів, які створені з метою безпечного та комфортного перебування місцевого населення та гостей району в лісових масивах.