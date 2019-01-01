Суд оштрафував жінку, яка продавала сурогатний алкоголь у Луцьку





Про це повідомили у пресслужбі муніципальної варти у Facebook.



Зазначають, що в судовому засіданні порушниця свою вину визнала.



Нагадаємо, що інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради неодноразово виявляли факти продажу сурогату на території міста. У разі виявлення фактів реалізації сурогату просять повідомляти за номером гарячої лінії «Групи швидкого реагування» - 0670000679.

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