Куди піти на вихідні у Луцьку: 25 – 27 жовтня
Сьогодні, 11:00
На носі – чергові довгоочікувані вихідні і, нехай погода бажає бути кращою, усім хочеться відпочити від напруженого робочого тижня і офісних неприємностей, більше того, на цих вихідних організатори заходів у Луцьку обіцяють круту і цікаву програму.
Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 25 жовтня
Подія: Управління фінансами МСБ. Касові розриви
Тип заходу: Тренінг
Місце: Центр Громадської Освіти, м. Луцьк, вул. Коперника, 8А, Луцьк
Початок: 16:00
Що обіцяють: Розбиратимуть поняття основних засобів, кредитів, оборотного і необоротного капіталу, ліквідності, платоспроможності і що таке фінансовий менеджмент.
Також в процесі цього модулю вивчатимуть три види звітності і детальніше зупинятимуться на балансі та звіті про рух грошових коштів. Обіцяють багато практики саме по аналізу різних підприємств і виведення висновків.
1. Роль фінансів в бізнесі
2. Основі поняття фінансового менеджменту
3. Звітність в бізнесі: яка і навіщо
4. Баланс та що з нього можна побачити
5. Практична частина
6. Касові розриви і як звіт про грошові потоки може помогти їх уникнути
7. Практична частина
Подія: Саунд-алхімія: Ivan Tkalenko, електробандура
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: Іван Ткаленко - фантастичний електробандурист, саунд-алхімік
(Жанри: neoclassic, live-looping, ambient). Батько бандурної електронної музики. Автор особливої системи визвучення бандури. Проповідник власної філософії паралельної обробки звуку.
«Слухати його музику - це як ніби полетіти у космос, приземлитись на Юпітері і походжати по казковому лісі, слухаючи райських пташок. Магічне поєднання дерева, металу, людини, кремнію процесора та красивої музики на 2м²», – пишуть організатори.
Перші 5 квитків: 150 грн, далі по 200 грн . Деталі 050-8802-555.
Подія: Ірина Федишин
Тип заходу: Концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка, Театральний майдан,2
Початок: 19:00
Що обіцяють: Запальне шоу від популярної співачки не залишить байдужими кожного шанувальника якісної української музики. Запрошують прийти на концерт і відірватися на повну разом з Іриною Федишин.
Подія: Обережно-жінки
Тип заходу: Вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Французька комедія (вистава йде без антракту). Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович; художник-постановник - Богдана Бочкай; балетмейстер - Володимир Замлинний; музичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія Гусенцева; асистент режисера - Світлана Органіста; помічник режисера - Дмитро Мельничук.
Подія: «Аншлаг любові»
Тип заходу: Вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Сумна комедія (вистава йде без антракту)
Режисер-постановник – Дмитро Мельничук; художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Мар’ян Савіцький; музичне оформлення – Дмитро Мельничук: асистент режисера – Ольга Шульга.
Подія: Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодні
Тип заходу: Танці
Місце: Пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Літо вже припікає, а в танцювальному залі Кораблика – прохолодно. «І комариків немає», – заманюють організатори.
«Оболонь» завжди притягує до себе хороших людей хорошими традиціями та не менш чудовою музикою. Цієї неділі не будуть обмежуватись в стилях і часі (окрім традиційного формату), а відправлятимуть до динаміків і вух гостей купу хітів від 60х років і до сьогодні.
«Гарна нагода відпочити після робочого тижня у чудовій компанії та в душевному закладі», – зазначають організатори і додають, що вхід вільний.
Подія: Тренінг «Діловий етикет в бізнесі: особливості, правила»
Тип заходу: Тренінг
Місце: PMBA Бізнес-Академія. вул.Євгена Сверстюка, 1, Луцьк, 43021
Початок: 09:00
Що обіцяють: Поговорять про: Діловий дрес-код – що допустимо, а що ні. І як підбирати одяг під конкретні бізнес події. Про це мало говорять, але всі оцінюють.
Базові правила спілкування на зустрічах:
- Хто з ким вітається?
- Як представляти себе та своїх колег?
- Як поводити себе, коли ти господар бізнес заходу?
- Як спілкуватись з іноземними партнерами і важливими клієнтами?
- Як заходити і виходити з приміщення?
- Чи варто жінці-босу подавати руку і відкривати двері?
Ключові теми, які варто піднімати на бізнес зустрічах, а про що говорити не можна.
Деталі в поведінці, які раз і назавжди закриють багато питань – «можна?» «не можна?» «треба?», «не треба?».
Ресторанний етикет, щоб Ви на зустрічі могли фокусуватись на результатах переговорів, а не яку вилку взяти чи куди діти полотняну серветку.
Інтернет і телефонне спілкування, базові правила.
Вартість: 700 грн, включено методичні матеріали, кава-брейк, бізнес-ланч. Детальніша інформація за тел. 050 438 02 80.
Субота, 26 жовтня
Подія:Благодійний Концерт-Аукціон «Музика Мовлення»
Тип заходу: Концерт
Місце: паб «Лафройг»
Початок: 17:00
Що обіцяють: Відбудеться благодійний концерт-аукціон за участі Галини Конах, Марії Хурсенко, «Резус Блюз» та Інни Кириченко, Мікаеля Гулазяна, Анни Ткач, Дарини Гребенко, Віталія Єганова та гурту "Out cry", "Iron Seagull" та інших.
Ведучий - Сергій Ткачук.
Вхід 100грн.
За кошти зібрані з концерту-аукціону, будуть придбані інструменти та обладнання для дітей з вадами мовлення для занять музикотерапією. Захід відбудеться за підтримки департаменту сім`ї, молоді і спорту Луцької міської ради.
Подія: «Old School. Перевірені часом хітяри»
Тип заходу: Дискотівка
Місце: Пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: «За свіжими музичними «бойовиками» ми здатні призабувати те, що нас тішило, надихало, підіймало настрій, ворушило нашими ногами та творило нашу молодість, дитинство»,– пишуть організатори і гадають, що настав час виправити і пригадати про величезну кількість смачних хітів, які завалялись десь на ваших дисках, вінілах чи касетах. Спробують втиснути у тих кілька годин танців добрячу порцію різностильових, різнохарактерних пісень минулих десятирічь.
Будуть вдячні, якщо гості долучаться до формування переліку треків цієї дискотівки. Вхід вільний!
Подія: Green Land акустика
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:00
Що обіцяють: Спеціально для Цитри звучатиме акустична програма від гурту «Green Land».
Авторські пісні та кавери на відомі хіти даруватимуть для гостей Цитри: Артем Степанюк, Владислав Гудецький, Юрій Пятишев, Віталій Полубінський, а також Олександр Хомик (скрипка).
Вхід вільний. Інформація за тел: 050 880 2 555.
Подія: Джаз формація «Carlos bandos»
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 21:30
Що обіцяють: «Не роком єдиним! Ось уже вдруге, відомі джазові хіти зіграє на нашій сцені луцький гурт «Carlos Bandos», – зазначають організатори.
Вхід 70 грн. Бронь столиків: 050 100 2751.
Неділя, 27 жовтня
Подія: Гастровечір — дегустація грузинських вин!
Тип заходу: Дегустація
Місце: Сулі Гулі. вул. Набережна,2, Луцьк, 43025
Початок: 17:00
Що обіцяють: Запрошують відсвяткувати наше День Народження разом із рестораном.
Вперше в ресторані «Сулі Гулі» — дегустація грузинських вин (лімітованої колекції), доповненних унікальними сетами, розроблених кухарями до кожного вина.
Квитки вже у продажу, вартість 400 гривень. Тел. 096 700 77 17.
Подія: Музика та візуалізація від Андрія Куманського
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:00
Що обіцяють: Закоханий у піаніно композитор, художник, що народився в Луцьку, даруватиме свою музику для гостей Цитри.
Андрій любить експериментувати в мистецтві і радий буде поділитись мелодіями, що звучатимуть в його серці! Вхід вільний!
Подія: Наукове Кріо Шоу
Тип заходу: Розваги
Місце: Луцький Районний Будинок Культури. Вул. Ковельська 56, Луцьк, 43016
Початок: 12:00
Що обіцяють: Обов'язковий попередній запис у месенджерах telegram/viber/ direct або за телефоном 050 555 0872. Вартість 50 грн. Вікова категорія: 4-12 років.
Ви побачите, що трапиться з речами при температурі -196? Чи легко заморозити квіти?фрукти?...руку? Що таке справжня азотна димовуха? Та це ще далеко не все!
Подія: STAND UP вечірка
Тип заходу: Вечірка
Місце: Пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Компанія з чудових глядачів у залі та класних стендап-коміків на сцені. На цей раз гостей розважатимуть:
- Антон Тимошенко (Anton Tymoshenko) (Київ), неодноразовий переможець шоу «Розсміши коміка», резидент «Подпольный Стендап» і автор Телебачення Торонто;
- Вадим Ковалик (Тернопіль), переможець багатьох відкритих мікрофонів, увійшов у десятку кращих коміків за версією Independent Festival Stand up’2018;
- Фурсачік Анна (Рівне), резидентка Stand up West, переможець відкритих мікрофонів у Чернівцях, Рівному, Львові;
- Artem Lyman (Луцьк), переможець шоу «Розсміши коміка» і резидент Stand Up Lutsk team;
- Vadim Barabuha (Ківерці-Луцьк), переможець відкритих мікрофонів і учасник Independent Festival Stand up’2018, резидент «Lutsk Stand up Team».
Кінопрем’єри, 25 – 27 жовтня
Фільм: Родина Адамсів
Жанр: Мультфільм, жахи, фентезі, комедія, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 2D: 10:15. 3D REALD: 12:30; 14:20; 16:10; 17:15; 18:00; 19:45
Про що фільм: Папа любить довгі прогулянки в негоду. Мама вважає, що чорний колір найяскравіший. У дітей кладовище - улюблений майданчик для ігор. Бабуся випиває пару крапель отрути перед сном. Ви все ще думаєте, що ваші родичі дивні? Знайомтеся - сімейка Адамсів.
Фільм: Зомбіленд: Подвійний постріл
Жанр: Жахи, бойовик, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 14:00; 16:00; 18:10; 19:00; 20:10; 21:40; 23:10
Про що фільм: Товариші по нещастю - Колумбус, Таллахассі, Уїчито і Літтл Рок - продовжують подорож по Америці, наповненою ордами кровожерних зомбі.
Фільм: Клара та Чарівний Дракон
Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 13:30; 15:20; 17:10
Про що фільм: Коли в тобі прихована незвідана сила - ти готовий на все. Дівчина Клара живе у маленькому будиночку разом з трьома дивакуватими мавпочками і навіть не підозрює, що життя готує їй виклик. Раз на тисячу років в казковому лісі з’являється чарівний Дракон, який має надзвичайні здібності. За його чарами розпочали полювання Сили Зла, але Клара разом з двома друзями життєрадісним Єнотом і буркотливим Гномом, вирішують врятувати маленького Дракона і повернути його додому. Під час мандрівки друзі дізнаються, що Сили Зла насправді полюють не тільки на Дракона, а також на Клару! Чим закінчаться пригоди і ким насправді є лісова дівчина Клара, дізнавайтеся вже 26 жовтня.
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Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.
Тому Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.
До уваги організаторів масових заходів у Луцьку! Якщо вас не вказали в цьому переліку, будь ласка, надішліть інформацію на пошту [email protected]
П'ятниця, 25 жовтня
Подія: Управління фінансами МСБ. Касові розриви
Тип заходу: Тренінг
Місце: Центр Громадської Освіти, м. Луцьк, вул. Коперника, 8А, Луцьк
Початок: 16:00
Що обіцяють: Розбиратимуть поняття основних засобів, кредитів, оборотного і необоротного капіталу, ліквідності, платоспроможності і що таке фінансовий менеджмент.
Також в процесі цього модулю вивчатимуть три види звітності і детальніше зупинятимуться на балансі та звіті про рух грошових коштів. Обіцяють багато практики саме по аналізу різних підприємств і виведення висновків.
1. Роль фінансів в бізнесі
2. Основі поняття фінансового менеджменту
3. Звітність в бізнесі: яка і навіщо
4. Баланс та що з нього можна побачити
5. Практична частина
6. Касові розриви і як звіт про грошові потоки може помогти їх уникнути
7. Практична частина
Подія: Саунд-алхімія: Ivan Tkalenko, електробандура
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:30
Що обіцяють: Іван Ткаленко - фантастичний електробандурист, саунд-алхімік
(Жанри: neoclassic, live-looping, ambient). Батько бандурної електронної музики. Автор особливої системи визвучення бандури. Проповідник власної філософії паралельної обробки звуку.
«Слухати його музику - це як ніби полетіти у космос, приземлитись на Юпітері і походжати по казковому лісі, слухаючи райських пташок. Магічне поєднання дерева, металу, людини, кремнію процесора та красивої музики на 2м²», – пишуть організатори.
Перші 5 квитків: 150 грн, далі по 200 грн . Деталі 050-8802-555.
Подія: Ірина Федишин
Тип заходу: Концерт
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка, Театральний майдан,2
Початок: 19:00
Що обіцяють: Запальне шоу від популярної співачки не залишить байдужими кожного шанувальника якісної української музики. Запрошують прийти на концерт і відірватися на повну разом з Іриною Федишин.
Подія: Обережно-жінки
Тип заходу: Вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Французька комедія (вистава йде без антракту). Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович; художник-постановник - Богдана Бочкай; балетмейстер - Володимир Замлинний; музичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія Гусенцева; асистент режисера - Світлана Органіста; помічник режисера - Дмитро Мельничук.
Подія: «Аншлаг любові»
Тип заходу: Вистава
Місце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка
Початок: 18:00
Що обіцяють: Сумна комедія (вистава йде без антракту)
Режисер-постановник – Дмитро Мельничук; художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Мар’ян Савіцький; музичне оформлення – Дмитро Мельничук: асистент режисера – Ольга Шульга.
Подія: Танці на палубі Кораблика: від 60-х і до сьогодні
Тип заходу: Танці
Місце: Пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: Літо вже припікає, а в танцювальному залі Кораблика – прохолодно. «І комариків немає», – заманюють організатори.
«Оболонь» завжди притягує до себе хороших людей хорошими традиціями та не менш чудовою музикою. Цієї неділі не будуть обмежуватись в стилях і часі (окрім традиційного формату), а відправлятимуть до динаміків і вух гостей купу хітів від 60х років і до сьогодні.
«Гарна нагода відпочити після робочого тижня у чудовій компанії та в душевному закладі», – зазначають організатори і додають, що вхід вільний.
Подія: Тренінг «Діловий етикет в бізнесі: особливості, правила»
Тип заходу: Тренінг
Місце: PMBA Бізнес-Академія. вул.Євгена Сверстюка, 1, Луцьк, 43021
Початок: 09:00
Що обіцяють: Поговорять про: Діловий дрес-код – що допустимо, а що ні. І як підбирати одяг під конкретні бізнес події. Про це мало говорять, але всі оцінюють.
Базові правила спілкування на зустрічах:
- Хто з ким вітається?
- Як представляти себе та своїх колег?
- Як поводити себе, коли ти господар бізнес заходу?
- Як спілкуватись з іноземними партнерами і важливими клієнтами?
- Як заходити і виходити з приміщення?
- Чи варто жінці-босу подавати руку і відкривати двері?
Ключові теми, які варто піднімати на бізнес зустрічах, а про що говорити не можна.
Деталі в поведінці, які раз і назавжди закриють багато питань – «можна?» «не можна?» «треба?», «не треба?».
Ресторанний етикет, щоб Ви на зустрічі могли фокусуватись на результатах переговорів, а не яку вилку взяти чи куди діти полотняну серветку.
Інтернет і телефонне спілкування, базові правила.
Вартість: 700 грн, включено методичні матеріали, кава-брейк, бізнес-ланч. Детальніша інформація за тел. 050 438 02 80.
Субота, 26 жовтня
Подія:Благодійний Концерт-Аукціон «Музика Мовлення»
Тип заходу: Концерт
Місце: паб «Лафройг»
Початок: 17:00
Що обіцяють: Відбудеться благодійний концерт-аукціон за участі Галини Конах, Марії Хурсенко, «Резус Блюз» та Інни Кириченко, Мікаеля Гулазяна, Анни Ткач, Дарини Гребенко, Віталія Єганова та гурту "Out cry", "Iron Seagull" та інших.
Ведучий - Сергій Ткачук.
Вхід 100грн.
За кошти зібрані з концерту-аукціону, будуть придбані інструменти та обладнання для дітей з вадами мовлення для занять музикотерапією. Захід відбудеться за підтримки департаменту сім`ї, молоді і спорту Луцької міської ради.
Подія: «Old School. Перевірені часом хітяри»
Тип заходу: Дискотівка
Місце: Пивний клуб «Оболонь»
Що обіцяють: «За свіжими музичними «бойовиками» ми здатні призабувати те, що нас тішило, надихало, підіймало настрій, ворушило нашими ногами та творило нашу молодість, дитинство»,– пишуть організатори і гадають, що настав час виправити і пригадати про величезну кількість смачних хітів, які завалялись десь на ваших дисках, вінілах чи касетах. Спробують втиснути у тих кілька годин танців добрячу порцію різностильових, різнохарактерних пісень минулих десятирічь.
Будуть вдячні, якщо гості долучаться до формування переліку треків цієї дискотівки. Вхід вільний!
Подія: Green Land акустика
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:00
Що обіцяють: Спеціально для Цитри звучатиме акустична програма від гурту «Green Land».
Авторські пісні та кавери на відомі хіти даруватимуть для гостей Цитри: Артем Степанюк, Владислав Гудецький, Юрій Пятишев, Віталій Полубінський, а також Олександр Хомик (скрипка).
Вхід вільний. Інформація за тел: 050 880 2 555.
Подія: Джаз формація «Carlos bandos»
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 21:30
Що обіцяють: «Не роком єдиним! Ось уже вдруге, відомі джазові хіти зіграє на нашій сцені луцький гурт «Carlos Bandos», – зазначають організатори.
Вхід 70 грн. Бронь столиків: 050 100 2751.
Неділя, 27 жовтня
Подія: Гастровечір — дегустація грузинських вин!
Тип заходу: Дегустація
Місце: Сулі Гулі. вул. Набережна,2, Луцьк, 43025
Початок: 17:00
Що обіцяють: Запрошують відсвяткувати наше День Народження разом із рестораном.
Вперше в ресторані «Сулі Гулі» — дегустація грузинських вин (лімітованої колекції), доповненних унікальними сетами, розроблених кухарями до кожного вина.
Квитки вже у продажу, вартість 400 гривень. Тел. 096 700 77 17.
Подія: Музика та візуалізація від Андрія Куманського
Тип заходу: Концерт
Місце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz Club
Початок: 19:00
Що обіцяють: Закоханий у піаніно композитор, художник, що народився в Луцьку, даруватиме свою музику для гостей Цитри.
Андрій любить експериментувати в мистецтві і радий буде поділитись мелодіями, що звучатимуть в його серці! Вхід вільний!
Подія: Наукове Кріо Шоу
Тип заходу: Розваги
Місце: Луцький Районний Будинок Культури. Вул. Ковельська 56, Луцьк, 43016
Початок: 12:00
Що обіцяють: Обов'язковий попередній запис у месенджерах telegram/viber/ direct або за телефоном 050 555 0872. Вартість 50 грн. Вікова категорія: 4-12 років.
Ви побачите, що трапиться з речами при температурі -196? Чи легко заморозити квіти?фрукти?...руку? Що таке справжня азотна димовуха? Та це ще далеко не все!
Подія: STAND UP вечірка
Тип заходу: Вечірка
Місце: Пивний клуб «Оболонь»
Початок: 21:00
Що обіцяють: Компанія з чудових глядачів у залі та класних стендап-коміків на сцені. На цей раз гостей розважатимуть:
- Антон Тимошенко (Anton Tymoshenko) (Київ), неодноразовий переможець шоу «Розсміши коміка», резидент «Подпольный Стендап» і автор Телебачення Торонто;
- Вадим Ковалик (Тернопіль), переможець багатьох відкритих мікрофонів, увійшов у десятку кращих коміків за версією Independent Festival Stand up’2018;
- Фурсачік Анна (Рівне), резидентка Stand up West, переможець відкритих мікрофонів у Чернівцях, Рівному, Львові;
- Artem Lyman (Луцьк), переможець шоу «Розсміши коміка» і резидент Stand Up Lutsk team;
- Vadim Barabuha (Ківерці-Луцьк), переможець відкритих мікрофонів і учасник Independent Festival Stand up’2018, резидент «Lutsk Stand up Team».
Кінопрем’єри, 25 – 27 жовтня
Фільм: Родина Адамсів
Жанр: Мультфільм, жахи, фентезі, комедія, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 2D: 10:15. 3D REALD: 12:30; 14:20; 16:10; 17:15; 18:00; 19:45
Про що фільм: Папа любить довгі прогулянки в негоду. Мама вважає, що чорний колір найяскравіший. У дітей кладовище - улюблений майданчик для ігор. Бабуся випиває пару крапель отрути перед сном. Ви все ще думаєте, що ваші родичі дивні? Знайомтеся - сімейка Адамсів.
Фільм: Зомбіленд: Подвійний постріл
Жанр: Жахи, бойовик, комедія
Місце: «Premier City»
Початок: 14:00; 16:00; 18:10; 19:00; 20:10; 21:40; 23:10
Про що фільм: Товариші по нещастю - Колумбус, Таллахассі, Уїчито і Літтл Рок - продовжують подорож по Америці, наповненою ордами кровожерних зомбі.
Фільм: Клара та Чарівний Дракон
Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейний
Місце: «Premier City»
Початок: 13:30; 15:20; 17:10
Про що фільм: Коли в тобі прихована незвідана сила - ти готовий на все. Дівчина Клара живе у маленькому будиночку разом з трьома дивакуватими мавпочками і навіть не підозрює, що життя готує їй виклик. Раз на тисячу років в казковому лісі з’являється чарівний Дракон, який має надзвичайні здібності. За його чарами розпочали полювання Сили Зла, але Клара разом з двома друзями життєрадісним Єнотом і буркотливим Гномом, вирішують врятувати маленького Дракона і повернути його додому. Під час мандрівки друзі дізнаються, що Сили Зла насправді полюють не тільки на Дракона, а також на Клару! Чим закінчаться пригоди і ким насправді є лісова дівчина Клара, дізнавайтеся вже 26 жовтня.
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