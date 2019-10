Куди піти на вихідні у Луцьку: 25 – 27 жовтня

На носі – чергові довгоочікувані вихідні і, нехай погода бажає бути кращою, усім хочеться відпочити від напруженого робочого тижня і офісних неприємностей, більше того, на цих вихідних організатори заходів у Луцьку обіцяють круту і цікаву програму.Різноманітність – неабияка як у культурному, так і у розважальному планах, кожен зможе підібрати собі подію до душі.Томупідготувало для вас добірку найцікавіших подій, які допоможуть «перезарядити батарейки» після важкого робочого тижня.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: Центр Громадської Освіти, м. Луцьк, вул. Коперника, 8А, ЛуцькПочаток: 16:00Що обіцяють: Розбиратимуть поняття основних засобів, кредитів, оборотного і необоротного капіталу, ліквідності, платоспроможності і що таке фінансовий менеджмент.Також в процесі цього модулю вивчатимуть три види звітності і детальніше зупинятимуться на балансі та звіті про рух грошових коштів. Обіцяють багато практики саме по аналізу різних підприємств і виведення висновків.1. Роль фінансів в бізнесі2. Основі поняття фінансового менеджменту3. Звітність в бізнесі: яка і навіщо4. Баланс та що з нього можна побачити5. Практична частина6. Касові розриви і як звіт про грошові потоки може помогти їх уникнути7. Практична частинаПодія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:30Що обіцяють: Іван Ткаленко - фантастичний електробандурист, саунд-алхімік(Жанри: neoclassic, live-looping, ambient). Батько бандурної електронної музики. Автор особливої системи визвучення бандури. Проповідник власної філософії паралельної обробки звуку.«Слухати його музику - це як ніби полетіти у космос, приземлитись на Юпітері і походжати по казковому лісі, слухаючи райських пташок. Магічне поєднання дерева, металу, людини, кремнію процесора та красивої музики на 2м²», – пишуть організатори.Перші 5 квитків: 150 грн, далі по 200 грн . Деталі 050-8802-555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. Шевченка, Театральний майдан,2Початок: 19:00Що обіцяють: Запальне шоу від популярної співачки не залишить байдужими кожного шанувальника якісної української музики. Запрошують прийти на концерт і відірватися на повну разом з Іриною Федишин.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Французька комедія (вистава йде без антракту). Режисер-постановник - заслужена артистка України Людмила Колосович; художник-постановник - Богдана Бочкай; балетмейстер - Володимир Замлинний; музичне оформлення - заслуженої артистки України Людмили Колосович, Геннадія Гусенцева; асистент режисера - Світлана Органіста; помічник режисера - Дмитро Мельничук.Подія:Тип заходу: ВиставаМісце: Волинський академічний театр імені Т.Г. ШевченкаПочаток: 18:00Що обіцяють: Сумна комедія (вистава йде без антракту)Режисер-постановник – Дмитро Мельничук; художник-постановник – заслужений діяч мистецтв України Мар’ян Савіцький; музичне оформлення – Дмитро Мельничук: асистент режисера – Ольга Шульга.Подія:Тип заходу: ТанціМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: Літо вже припікає, а в танцювальному залі Кораблика – прохолодно. «І комариків немає», – заманюють організатори.«Оболонь» завжди притягує до себе хороших людей хорошими традиціями та не менш чудовою музикою. Цієї неділі не будуть обмежуватись в стилях і часі (окрім традиційного формату), а відправлятимуть до динаміків і вух гостей купу хітів від 60х років і до сьогодні.«Гарна нагода відпочити після робочого тижня у чудовій компанії та в душевному закладі», – зазначають організатори і додають, що вхід вільний.Подія:Тип заходу: ТренінгМісце: PMBA Бізнес-Академія. вул.Євгена Сверстюка, 1, Луцьк, 43021Початок: 09:00Що обіцяють: Поговорять про: Діловий дрес-код – що допустимо, а що ні. І як підбирати одяг під конкретні бізнес події. Про це мало говорять, але всі оцінюють.Базові правила спілкування на зустрічах:- Хто з ким вітається?- Як представляти себе та своїх колег?- Як поводити себе, коли ти господар бізнес заходу?- Як спілкуватись з іноземними партнерами і важливими клієнтами?- Як заходити і виходити з приміщення?- Чи варто жінці-босу подавати руку і відкривати двері?Ключові теми, які варто піднімати на бізнес зустрічах, а про що говорити не можна.Деталі в поведінці, які раз і назавжди закриють багато питань – «можна?» «не можна?» «треба?», «не треба?».Ресторанний етикет, щоб Ви на зустрічі могли фокусуватись на результатах переговорів, а не яку вилку взяти чи куди діти полотняну серветку.Інтернет і телефонне спілкування, базові правила.Вартість: 700 грн, включено методичні матеріали, кава-брейк, бізнес-ланч. Детальніша інформація за тел. 050 438 02 80.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: паб «Лафройг»Початок: 17:00Що обіцяють: Відбудеться благодійний концерт-аукціон за участі Галини Конах, Марії Хурсенко, «Резус Блюз» та Інни Кириченко, Мікаеля Гулазяна, Анни Ткач, Дарини Гребенко, Віталія Єганова та гурту "Out cry", "Iron Seagull" та інших.Ведучий - Сергій Ткачук.Вхід 100грн.За кошти зібрані з концерту-аукціону, будуть придбані інструменти та обладнання для дітей з вадами мовлення для занять музикотерапією. Захід відбудеться за підтримки департаменту сім`ї, молоді і спорту Луцької міської ради.Подія:Тип заходу: ДискотівкаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Що обіцяють: «За свіжими музичними «бойовиками» ми здатні призабувати те, що нас тішило, надихало, підіймало настрій, ворушило нашими ногами та творило нашу молодість, дитинство»,– пишуть організатори і гадають, що настав час виправити і пригадати про величезну кількість смачних хітів, які завалялись десь на ваших дисках, вінілах чи касетах. Спробують втиснути у тих кілька годин танців добрячу порцію різностильових, різнохарактерних пісень минулих десятирічь.Будуть вдячні, якщо гості долучаться до формування переліку треків цієї дискотівки. Вхід вільний!Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Спеціально для Цитри звучатиме акустична програма від гурту «Green Land».Авторські пісні та кавери на відомі хіти даруватимуть для гостей Цитри: Артем Степанюк, Владислав Гудецький, Юрій Пятишев, Віталій Полубінський, а також Олександр Хомик (скрипка).Вхід вільний. Інформація за тел: 050 880 2 555.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 21:30Що обіцяють: «Не роком єдиним! Ось уже вдруге, відомі джазові хіти зіграє на нашій сцені луцький гурт «Carlos Bandos», – зазначають організатори.Вхід 70 грн. Бронь столиків: 050 100 2751.Подія:Тип заходу: ДегустаціяМісце: Сулі Гулі. вул. Набережна,2, Луцьк, 43025Початок: 17:00Що обіцяють: Запрошують відсвяткувати наше День Народження разом із рестораном.Вперше в ресторані «Сулі Гулі» — дегустація грузинських вин (лімітованої колекції), доповненних унікальними сетами, розроблених кухарями до кожного вина.Квитки вже у продажу, вартість 400 гривень. Тел. 096 700 77 17.Подія:Тип заходу: КонцертМісце: Клуб «Цитра» • Zitter Jazz ClubПочаток: 19:00Що обіцяють: Закоханий у піаніно композитор, художник, що народився в Луцьку, даруватиме свою музику для гостей Цитри.Андрій любить експериментувати в мистецтві і радий буде поділитись мелодіями, що звучатимуть в його серці! Вхід вільний!Подія:Тип заходу: РозвагиМісце: Луцький Районний Будинок Культури. Вул. Ковельська 56, Луцьк, 43016Початок: 12:00Що обіцяють: Обов'язковий попередній запис у месенджерах telegram/viber/ direct або за телефоном 050 555 0872. Вартість 50 грн. Вікова категорія: 4-12 років.Ви побачите, що трапиться з речами при температурі -196? Чи легко заморозити квіти?фрукти?...руку? Що таке справжня азотна димовуха? Та це ще далеко не все!Подія:Тип заходу: ВечіркаМісце: Пивний клуб «Оболонь»Початок: 21:00Що обіцяють: Компанія з чудових глядачів у залі та класних стендап-коміків на сцені. На цей раз гостей розважатимуть:- Антон Тимошенко (Anton Tymoshenko) (Київ), неодноразовий переможець шоу «Розсміши коміка», резидент «Подпольный Стендап» і автор Телебачення Торонто;- Вадим Ковалик (Тернопіль), переможець багатьох відкритих мікрофонів, увійшов у десятку кращих коміків за версією Independent Festival Stand up’2018;- Фурсачік Анна (Рівне), резидентка Stand up West, переможець відкритих мікрофонів у Чернівцях, Рівному, Львові;- Artem Lyman (Луцьк), переможець шоу «Розсміши коміка» і резидент Stand Up Lutsk team;- Vadim Barabuha (Ківерці-Луцьк), переможець відкритих мікрофонів і учасник Independent Festival Stand up’2018, резидент «Lutsk Stand up Team».Фільм:Жанр: Мультфільм, жахи, фентезі, комедія, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 2D: 10:15. 3D REALD: 12:30; 14:20; 16:10; 17:15; 18:00; 19:45Про що фільм: Папа любить довгі прогулянки в негоду. Мама вважає, що чорний колір найяскравіший. У дітей кладовище - улюблений майданчик для ігор. Бабуся випиває пару крапель отрути перед сном. Ви все ще думаєте, що ваші родичі дивні? Знайомтеся - сімейка Адамсів.Фільм:Жанр: Жахи, бойовик, комедіяМісце: «Premier City»Початок: 14:00; 16:00; 18:10; 19:00; 20:10; 21:40; 23:10Про що фільм: Товариші по нещастю - Колумбус, Таллахассі, Уїчито і Літтл Рок - продовжують подорож по Америці, наповненою ордами кровожерних зомбі.Фільм:Жанр: Мультфільм, комедія, пригоди, сімейнийМісце: «Premier City»Початок: 13:30; 15:20; 17:10Про що фільм: Коли в тобі прихована незвідана сила - ти готовий на все. Дівчина Клара живе у маленькому будиночку разом з трьома дивакуватими мавпочками і навіть не підозрює, що життя готує їй виклик. Раз на тисячу років в казковому лісі з’являється чарівний Дракон, який має надзвичайні здібності. За його чарами розпочали полювання Сили Зла, але Клара разом з двома друзями життєрадісним Єнотом і буркотливим Гномом, вирішують врятувати маленького Дракона і повернути його додому. Під час мандрівки друзі дізнаються, що Сили Зла насправді полюють не тільки на Дракона, а також на Клару! Чим закінчаться пригоди і ким насправді є лісова дівчина Клара, дізнавайтеся вже 26 жовтня.