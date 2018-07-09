У Туреччині в аварії постраждали 10 українських туристів
Сьогодні, 09:42
На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором.
Внаслідок аварії постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід і десять українських туристів, - пишуть Факти.
Після зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги і врізався в огорожу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Чехії бус з українцями потрапив у аварію: постраждали 10 людей. ФОТО
За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Внаслідок аварії постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід і десять українських туристів, - пишуть Факти.
Після зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги і врізався в огорожу.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Чехії бус з українцями потрапив у аварію: постраждали 10 людей. ФОТО
За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Електронний квиток: через встановлення валідаторів частина луцьких тролейбусів не курсуватиме
Сьогодні, 10:07
Чиновниця з Волині стала рукодільницею і створює унікальний одяг із вовни з волокнами кропиви та банана
Сьогодні, 09:50
У Туреччині в аварії постраждали 10 українських туристів
Сьогодні, 09:42
Не дихає, коли спить: у семимісячного волинянина з багатодітної сім’ї – рідкісна недуга
Сьогодні, 09:32
Суд оштрафував жінку, яка продавала сурогатний алкоголь у Луцьку
Сьогодні, 09:30