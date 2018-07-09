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У Туреччині в аварії постраждали 10 українських туристів

У Туреччині в аварії постраждали 10 українських туристів
На південному заході Туреччини мікроавтобус, який перевозив українських туристів, зіткнувся з трактором.

Внаслідок аварії постраждали обидва водії транспортних засобів, турецький гід і десять українських туристів, - пишуть Факти.

Після зіткнення мікроавтобус з’їхав з дороги і врізався в огорожу.

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За попередніми даними, стан потерпілих задовільний.


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Теги: аварія, Туреччина
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