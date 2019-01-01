Тролейбуси VS маршрутки: керівник ЛПЕ розповів, чи може місто повністю пересісти на електротранспорт

Володимир Пуц розповів, чи можливо в місті повністю відмовитися від використання маршруток.



Про це інформують



"Втілити ідею, щоб у місті працював лише електротранспорт, сьогодні украй важко. Адже є місця, де немає контактної мережі, то там однозначно мають курсувати маршрутні автобуси. На сьогодні зробити так, щоб домінував комунальний електротранспорт, при тому його складі, який маємо, практично неможливо. Тому що парк треба постійно оновлювати, аби можна було створити гідну конкуренцію маршрутним перевізникам", - відзначив Володимир Пуц.



Він зауважив, що не проти приватних перевізників, але більше підтримує електротранспорт, хоч він нині є недешевим.



"Але якщо говорити з погляду екології, то однозначна перевага – на боці електротранспорту. Адже 90% забруднення навколишнього середовища – від автомобілів. На мою думку, в центрі міста має домінувати електротранспорт. Ідеальний варіант – розумне поєднання авто- й електротранспорту задля комфорту лучан та гостей міста", - додав Пуц.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Керівника Луцького підприємства електротранспортурозповів, чи можливо в місті повністю відмовитися від використання маршруток.Про це інформують Волинські новини "Втілити ідею, щоб у місті працював лише електротранспорт, сьогодні украй важко. Адже є місця, де немає контактної мережі, то там однозначно мають курсувати маршрутні автобуси. На сьогодні зробити так, щоб домінував комунальний електротранспорт, при тому його складі, який маємо, практично неможливо. Тому що парк треба постійно оновлювати, аби можна було створити гідну конкуренцію маршрутним перевізникам", - відзначив Володимир Пуц.Він зауважив, що не проти приватних перевізників, але більше підтримує електротранспорт, хоч він нині є недешевим."Але якщо говорити з погляду екології, то однозначна перевага – на боці електротранспорту. Адже 90% забруднення навколишнього середовища – від автомобілів. На мою думку, в центрі міста має домінувати електротранспорт. Ідеальний варіант – розумне поєднання авто- й електротранспорту задля комфорту лучан та гостей міста", - додав Пуц.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію