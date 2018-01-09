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У Луцьку на «зебрі» збили четвертокласницю: дівчинка – в реанімації

У Луцьку на «зебрі» збили четвертокласницю: дівчинка – в реанімації
На вулиці Володимирській у Луцьку учора, 24 жовтня, Volkswagen збив дівчинку, ученицю 4 класу, яка поверталася із другої зміни у школі.

Про це у Facebook повідомила користувачка Ірина Ірина.

«Скільки жителі мікрорайону не звертались до влади з питанням про встановлення світлофорів або обмежувачів швидкості,влада їх не чує», - написала авторка допису.

Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.

Повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 54-річний житель обласного центру. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 10-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.

Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.

За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.


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Теги: аварія, Луцьк, школярка
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