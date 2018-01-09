У Луцьку на «зебрі» збили четвертокласницю: дівчинка – в реанімації





Про це у Facebook повідомила користувачка



«Скільки жителі мікрорайону не звертались до влади з питанням про встановлення світлофорів або обмежувачів швидкості,влада їх не чує», - написала авторка допису.



Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.



Повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 54-річний житель обласного центру. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 10-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.



Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.



За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Володимирській у Луцьку учора, 24 жовтня, Volkswagen збив дівчинку, ученицю 4 класу, яка поверталася із другої зміни у школі.Про це у Facebook повідомила користувачка Ірина Ірина «Скільки жителі мікрорайону не звертались до влади з питанням про встановлення світлофорів або обмежувачів швидкості,влада їх не чує», - написала авторка допису.Інформацію підтвердили у секторі комунікації поліції Волині.Повідомили, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 54-річний житель обласного центру. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 10-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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