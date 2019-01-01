Волинські лікарі витягли з ока пацієнта гельмінта довжиною більше 12 сантиметрів

На Волині лікарі під час операції витягли з ока пацінта гельмінта.Про це йдеться на сторінці Волинської обласної клінічної лікарні у facebook.У медзакладі зазначають, що пацієнт звернувся із скаргами на відчуття повзання в ділянці ока та повіки протягом останніх декількох тижнів. Лікарі при детальному огляді виявили рухомого гельмінта.Згодом хірурги провели операцію по вилученню гельмінта, довжина якого склала близько 12 сантиметрів.Зазначається, що причиною такого стану стало досить рідкісне та небезпечне захворювання – дирофіляріоз. Вилучений гельмінт дирофілярій попадає в кровотік людини через укус комара, який заражується від інфікованих тварин (зазвичай собак чи котів).Наразі проводить мікробіологічне дослідження гельмінта.