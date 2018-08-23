У трьох луцьких школах хочуть впроваджувати нові енергозберігаючі технології
Сьогодні, 10:45
Начальниця управління освіти Луцької міської ради Зіновія Лещенко просить розглянути «додатковим сесійним» питання про затвердження істотних умов енергосервісного договору для трьох місцевих шкіл.
Про це стало відомо 25 жовтня під час постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури та мови.
Мова йде про комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20», «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23. Луцької міської ради» та ЗОШ №6.
«Ми промоніторили, де найбільша втрата енергії по закладах освіти міста і визначили ці навчальні заклади», – каже Зіновія Лещенко.
Пропозицію пояснює тим, що Україна взяла курс на економію коштів через різні види робіт, в тому числі і запровадження нових енергозберігаючих технологій. Переконана, що закупівля еноргосервісу допоможе згодом сутєжво зекономити бюджет міста. Просить розглянути це питання додатково на сесії.
«Ті істотні зміни, які відбуваються в законодавстві, самі надиктовують нам умови», – говорить Зіновія Богданівна.
Начальницю управління освіти члени комісії підтримали одноголосно.
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Про це стало відомо 25 жовтня під час постійної комісії міської ради з питань соціального захисту, охорони здоров’я, материнства та дитинства, освіти, науки, культури та мови.
Мова йде про комунальний заклад «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20», «Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 23. Луцької міської ради» та ЗОШ №6.
«Ми промоніторили, де найбільша втрата енергії по закладах освіти міста і визначили ці навчальні заклади», – каже Зіновія Лещенко.
Пропозицію пояснює тим, що Україна взяла курс на економію коштів через різні види робіт, в тому числі і запровадження нових енергозберігаючих технологій. Переконана, що закупівля еноргосервісу допоможе згодом сутєжво зекономити бюджет міста. Просить розглянути це питання додатково на сесії.
«Ті істотні зміни, які відбуваються в законодавстві, самі надиктовують нам умови», – говорить Зіновія Богданівна.
Начальницю управління освіти члени комісії підтримали одноголосно.
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Сьогодні, 10:45