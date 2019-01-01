У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:57
У Луцьку на перехресті вулиць Набережна і Яровиця зіткнулися три автомобілі.
Автопригода сталась сьогодні, 25 жовтня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, автомобіль Hyundai зупинився перед світлофором.
Позаду нього водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції і в’їхав у задню частину Hyundai. Тим часом у Volkswagen врізалася Skoda.
За попередньою інформацією, в одному з авто перебували військовослужбовці.
Наразі на місці ДТП працює патрульна поліція Волині, постраждалих немає.
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Автопригода сталась сьогодні, 25 жовтня, - пишуть Волинські новини.
Зі слів очевидців, автомобіль Hyundai зупинився перед світлофором.
Позаду нього водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції і в’їхав у задню частину Hyundai. Тим часом у Volkswagen врізалася Skoda.
За попередньою інформацією, в одному з авто перебували військовослужбовці.
Наразі на місці ДТП працює патрульна поліція Волині, постраждалих немає.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
Було не так.спочатку шкода вїхала а потім фольц від юза.маю відео.
Було не так.маю відео..спочатку було зіткнення шкоди а потім кайдік відрекошетило
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