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У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО

У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Набережна і Яровиця зіткнулися три автомобілі.

Автопригода сталась сьогодні, 25 жовтня, - пишуть Волинські новини.

Зі слів очевидців, автомобіль Hyundai зупинився перед світлофором.

Позаду нього водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції і в’їхав у задню частину Hyundai. Тим часом у Volkswagen врізалася Skoda.

За попередньою інформацією, в одному з авто перебували військовослужбовці.

Наразі на місці ДТП працює патрульна поліція Волині, постраждалих немає.

У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО
У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО

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Теги: аварія, Луцьк
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Коментарі 2
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Було не так.спочатку шкода вїхала а потім фольц від юза.маю відео.
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Було не так.маю відео..спочатку було зіткнення шкоди а потім кайдік відрекошетило
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