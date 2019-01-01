У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО





Автопригода сталась сьогодні, 25 жовтня, - пишуть



Зі слів очевидців, автомобіль Hyundai зупинився перед світлофором.



Позаду нього водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції і в’їхав у задню частину Hyundai. Тим часом у Volkswagen врізалася Skoda.



За попередньою інформацією, в одному з авто перебували військовослужбовці.



Наразі на місці ДТП працює патрульна поліція Волині, постраждалих немає.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Набережна і Яровиця зіткнулися три автомобілі.Автопригода сталась сьогодні, 25 жовтня, - пишуть Волинські новини Зі слів очевидців, автомобіль Hyundai зупинився перед світлофором.Позаду нього водій Volkswagen не дотримався безпечної дистанції і в’їхав у задню частину Hyundai. Тим часом у Volkswagen врізалася Skoda.За попередньою інформацією, в одному з авто перебували військовослужбовці.Наразі на місці ДТП працює патрульна поліція Волині, постраждалих немає.

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