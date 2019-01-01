вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Назвали переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2019». ФОТО. ВІДЕО

Назвали переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2019». ФОТО. ВІДЕО
Переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2019" стала 26-річна красуня із Запоріжжя Анастасія Субота.

Так, дівчині вручили корону в ніч на 25 жовтня в київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv, - повідомляє ТСН.

Зазначають, що за фахом Анастасія — вебдизайнерка, але працює професійною моделлю. Вона кілька років жила в Китаї, де працювала манекенницею.

"Я просто не вірю. Для мене це шок", — поділилася переможниця.

Першою віцеміс обрали 26-річна киянку Лізу Ястремську. Вона раніше була на сторінках Playboy (Чехія) і календарі від журналу XXL (Україна).


Назвали переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2019». ФОТО. ВІДЕО
Назвали переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2019». ФОТО. ВІДЕО
Назвали переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2019». ФОТО. ВІДЕО
Назвали переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2019». ФОТО. ВІДЕО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Міс Україна Всесвіт 2019
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У найближчу неділю Україна перейде на «зимовий час»
Сьогодні, 11:44
Розшукують волинянина, який зник 5 років тому
Сьогодні, 11:23
Назвали переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2019». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
Куди піти на вихідні у Луцьку: 25 – 27 жовтня
Сьогодні, 11:00
У Луцьку на перехресті – подвійна аварія. ФОТО
Сьогодні, 10:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Селищному голові з Волині погрожували розправою
Сьогодні, 12:15
 0
Четвертокласниця, яку збили на «зебрі» у Луцьку, – у важкому стані: збирають допомогу
Сьогодні, 12:05
 0
На Волині прикордонники знайшли сигарети, які контрабандисти перевозили потягом
Сьогодні, 11:55
 0
У найближчу неділю Україна перейде на «зимовий час»
Сьогодні, 11:44
 0
Розшукують волинянина, який зник 5 років тому
Сьогодні, 11:23
 0
Медіа
відео
1/8
﻿