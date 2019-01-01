Назвали переможницю конкурсу «Міс Україна Всесвіт 2019». ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:22
Переможницею конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2019" стала 26-річна красуня із Запоріжжя Анастасія Субота.
Так, дівчині вручили корону в ніч на 25 жовтня в київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv, - повідомляє ТСН.
Зазначають, що за фахом Анастасія — вебдизайнерка, але працює професійною моделлю. Вона кілька років жила в Китаї, де працювала манекенницею.
"Я просто не вірю. Для мене це шок", — поділилася переможниця.
Першою віцеміс обрали 26-річна киянку Лізу Ястремську. Вона раніше була на сторінках Playboy (Чехія) і календарі від журналу XXL (Україна).
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Так, дівчині вручили корону в ніч на 25 жовтня в київському готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv, - повідомляє ТСН.
Зазначають, що за фахом Анастасія — вебдизайнерка, але працює професійною моделлю. Вона кілька років жила в Китаї, де працювала манекенницею.
"Я просто не вірю. Для мене це шок", — поділилася переможниця.
Першою віцеміс обрали 26-річна киянку Лізу Ястремську. Вона раніше була на сторінках Playboy (Чехія) і календарі від журналу XXL (Україна).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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