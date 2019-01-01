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Розшукують волинянина, який зник 5 років тому

Розшукують волинянина, який зник 5 років тому
Поліція встановлює місце перебування жителя міста Володимира-Волинського Дацка Володимира Андрійовича, 30.09.1978 року народження.

Про розшук інформують у Володимир-Волинському ВП ГУНП у Волинській області, - повідомляє Район. Володимир-Волинський.

Чоловік тимчасово проживав у місті Бровари, Київської області і з 30 вересня 2014 року перестав виходити на зв’язок зі своїми рідними. До цього часу місце його перебування невідоме.

Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся світле, має тімяну залисину.

Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити за тел.: (093)8873188,(066)7379668 або «102».

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Теги: розшук, волинянин
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