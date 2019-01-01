Розшукують волинянина, який зник 5 років тому
Сьогодні, 11:23
Поліція встановлює місце перебування жителя міста Володимира-Волинського Дацка Володимира Андрійовича, 30.09.1978 року народження.
Про розшук інформують у Володимир-Волинському ВП ГУНП у Волинській області, - повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Чоловік тимчасово проживав у місті Бровари, Київської області і з 30 вересня 2014 року перестав виходити на зв’язок зі своїми рідними. До цього часу місце його перебування невідоме.
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся світле, має тімяну залисину.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити за тел.: (093)8873188,(066)7379668 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про розшук інформують у Володимир-Волинському ВП ГУНП у Волинській області, - повідомляє Район. Володимир-Волинський.
Чоловік тимчасово проживав у місті Бровари, Київської області і з 30 вересня 2014 року перестав виходити на зв’язок зі своїми рідними. До цього часу місце його перебування невідоме.
Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, волосся світле, має тімяну залисину.
Прохання до всіх, кому будь-що відомо про місце перебування розшукуваного, повідомити за тел.: (093)8873188,(066)7379668 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У найближчу неділю Україна перейде на «зимовий час»
Сьогодні, 11:44
Розшукують волинянина, який зник 5 років тому
Сьогодні, 11:23
Куди піти на вихідні у Луцьку: 25 – 27 жовтня
Сьогодні, 11:00