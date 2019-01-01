Водій автобуса «Камінь-Каширський – Луцьк» не дав решту неповнолітньому, бо «не мав часу»





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Так, до редакції “Полісся” звернулася мешканка райцентру Тетяна Півень. Вона розповіла, що її неповнолітній син 15-го жовтня їхав маршрутом до Луцька, сплативши при цьому за проїзд. Як розповідає обурена жінка, через певні обставини, хлопець був змушений вийти у Колках. При цьому попросив у водія повернути різницю вартості за квиток, який йому, до речі, не видали попередньо. Як стверджує мати юнака, сума становила приблизно 50 гривень. Натомість водій, зауважила пані Тетяна, лише зухвало відмахнувся від її сина, наголосивши, що у нього буцімто на це немає часу. Відтак хлопець вийшов з автобуса із зіпсованим настроєм та без грошей.



— Одразу після прикрого випадку з сином я звернулася до працівників автостанції з метою встановити особу водія і отримати від нього щонайменше пояснення і вибачення за скоєний вчинок. Там мені назвали його прізвище та дали номер телефону. Отож, сконтактувати з водієм Василем Власюком, фігурантом згаданого інциденту, мені таки вдалося. У розмові він пообіцяв повернути гроші та прояснити ситуацію, але згодом. Однак з відповіддю водій не поспішав ні того дня, ні в наступні. Більше того, за посередництвом водіїв інших напрямків, котрі працюють у цього ж перевізника, я залишила останньому свій номер телефону, бо вважаю, що він також би мав подбати про уникнення конфлікту. Проте і перевізник не зателефонував нам також, — розповіла жінка.



Пані Тетяна з неприхованим обуренням розповідає журналістам прикру історію та додає: “Нахабу водія треба прославити на всю область, аби інші, подібні йому, не повторювали таких неприпустимих дій.



— Я розповіла про це, — додає жінка, — не для того, щоб мені повернули гроші, а з метою уникнення таких казусів у громадському транспорті в подальшому. Бо хіба можна дорослому чоловікові дозволити собі чинити свавілля щодо неповнолітнього чи будь-якої іншої людини? Який приклад Ви демонструєте молодому поколінню, шановний Василю Власюк?



Леся Мінібаєва

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Водій маршрутки “Камінь-Каширський – Луцьк”, що курсує до обласного центру через Броницю та Маневичі, відмовився дати решту неповнолітньому.Про це повідомляє Полісся Так, до редакції “Полісся” звернулася мешканка райцентру. Вона розповіла, що її неповнолітній син 15-го жовтня їхав маршрутом до Луцька, сплативши при цьому за проїзд. Як розповідає обурена жінка, через певні обставини, хлопець був змушений вийти у Колках. При цьому попросив у водія повернути різницю вартості за квиток, який йому, до речі, не видали попередньо. Як стверджує мати юнака, сума становила приблизно 50 гривень. Натомість водій, зауважила пані Тетяна, лише зухвало відмахнувся від її сина, наголосивши, що у нього буцімто на це немає часу. Відтак хлопець вийшов з автобуса із зіпсованим настроєм та без грошей.— Одразу після прикрого випадку з сином я звернулася до працівників автостанції з метою встановити особу водія і отримати від нього щонайменше пояснення і вибачення за скоєний вчинок. Там мені назвали його прізвище та дали номер телефону. Отож, сконтактувати з водієм, фігурантом згаданого інциденту, мені таки вдалося. У розмові він пообіцяв повернути гроші та прояснити ситуацію, але згодом. Однак з відповіддю водій не поспішав ні того дня, ні в наступні. Більше того, за посередництвом водіїв інших напрямків, котрі працюють у цього ж перевізника, я залишила останньому свій номер телефону, бо вважаю, що він також би мав подбати про уникнення конфлікту. Проте і перевізник не зателефонував нам також, — розповіла жінка.Пані Тетяна з неприхованим обуренням розповідає журналістам прикру історію та додає: “Нахабу водія треба прославити на всю область, аби інші, подібні йому, не повторювали таких неприпустимих дій.— Я розповіла про це, — додає жінка, — не для того, щоб мені повернули гроші, а з метою уникнення таких казусів у громадському транспорті в подальшому. Бо хіба можна дорослому чоловікові дозволити собі чинити свавілля щодо неповнолітнього чи будь-якої іншої людини? Який приклад Ви демонструєте молодому поколінню, шановний Василю Власюк?

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