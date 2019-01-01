Під стіни Волинської ОДА активісти вийшли з фаєрами і плакатом «Ні капітуляції»
Сьогодні, 12:30
У Луцьку активісти «Національного корпусу» прийшли під стіни Волинської обласної державної адміністрації, щоб передати звернення до Офісу Президента.
Про це 12 каналу повідомив очільник осередку Нацкорпусу у Волинській області Андрій Д’яченко.
«Будемо передавати голові ОДА звернення на ОП, з вимогою, щоб Зеленський зібрав регіональних представників Штабів протидії капітуляції та пояснив, які його подальші дії по Штайнмаєру після всіх протестів», – розповів Д’яченко.
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Активісти підпалили фаєри, а у руках тримають плакат із написом «Ні капітуляції».
Фото – 12 канал, «Конкурент».
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Про це 12 каналу повідомив очільник осередку Нацкорпусу у Волинській області Андрій Д’яченко.
«Будемо передавати голові ОДА звернення на ОП, з вимогою, щоб Зеленський зібрав регіональних представників Штабів протидії капітуляції та пояснив, які його подальші дії по Штайнмаєру після всіх протестів», – розповів Д’яченко.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Волинь – проти «формули Штайнмаєра»: Зеленському надішлють конкретні вимоги.
Активісти підпалили фаєри, а у руках тримають плакат із написом «Ні капітуляції».
Фото – 12 канал, «Конкурент».
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