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Під стіни Волинської ОДА активісти вийшли з фаєрами і плакатом «Ні капітуляції»

Під стіни Волинської ОДА активісти вийшли з фаєрами і плакатом «Ні капітуляції»
У Луцьку активісти «Національного корпусу» прийшли під стіни Волинської обласної державної адміністрації, щоб передати звернення до Офісу Президента.

Про це 12 каналу повідомив очільник осередку Нацкорпусу у Волинській області Андрій Д’яченко.

«Будемо передавати голові ОДА звернення на ОП, з вимогою, щоб Зеленський зібрав регіональних представників Штабів протидії капітуляції та пояснив, які його подальші дії по Штайнмаєру після всіх протестів», – розповів Д’яченко.

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Активісти підпалили фаєри, а у руках тримають плакат із написом «Ні капітуляції».

Під стіни Волинської ОДА активісти вийшли з фаєрами і плакатом «Ні капітуляції»
Під стіни Волинської ОДА активісти вийшли з фаєрами і плакатом «Ні капітуляції»


Фото – 12 канал, «Конкурент».


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Теги: Формули Штанмайєера, Луцьк, Волинь, пікет, мітинг, комітет протидії капітуляції
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Коментарі 2
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хто будоражить це все??
президент давав пояснення.
хто такий той штаб?
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Д’яченко - ти хто такий взагалі, від кого гроші отримуєш, де працюєш? Звідки у твого "патрона" такий автопарк? Йдіть, якщо такі "розумні" і виганяйте окупанта з нашої землі, а не паліть тут фаєра, паліть їх на Сході перед окупантом, а не на мирній території!
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