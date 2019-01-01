У місті на Волині встановили камери відеоспостереження





Про це йдеться на сайті



Зокрема, камери встановили на вулиці Гагаріна та біля залізничного переїзду на вулиці Мазепи.



Повідомляють, наразі у Рожищі встановили 10 відеокамер. А саме, відеоспостереженням охоплені вулиці Незалежності (4 камери), Мостова, перехрестя перед селом Топільне, перехрестя вулиць Шелакадзе, Мостова та Промислова (район Вовнянки), Кременецький залізничний переїзд, Мазепи та Гагаріна.



Засоби відеоспостереження придбані та обслуговуються за кошти міста.



Всі прилади відеонагляду під'єднані до загальноміської системи. Інформація з них виведена на монітори у черговій частині райвідділу поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулицях Рожища встановили додаткові камери відеоспостереження.Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради Зокрема, камери встановили на вулиці Гагаріна та біля залізничного переїзду на вулиці Мазепи.Повідомляють, наразі у Рожищі встановили 10 відеокамер. А саме, відеоспостереженням охоплені вулиці Незалежності (4 камери), Мостова, перехрестя перед селом Топільне, перехрестя вулиць Шелакадзе, Мостова та Промислова (район Вовнянки), Кременецький залізничний переїзд, Мазепи та Гагаріна.Засоби відеоспостереження придбані та обслуговуються за кошти міста.Всі прилади відеонагляду під'єднані до загальноміської системи. Інформація з них виведена на монітори у черговій частині райвідділу поліції.

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