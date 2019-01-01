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У місті на Волині встановили камери відеоспостереження

У місті на Волині встановили камери відеоспостереження
На вулицях Рожища встановили додаткові камери відеоспостереження.

Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Зокрема, камери встановили на вулиці Гагаріна та біля залізничного переїзду на вулиці Мазепи.

Повідомляють, наразі у Рожищі встановили 10 відеокамер. А саме, відеоспостереженням охоплені вулиці Незалежності (4 камери), Мостова, перехрестя перед селом Топільне, перехрестя вулиць Шелакадзе, Мостова та Промислова (район Вовнянки), Кременецький залізничний переїзд, Мазепи та Гагаріна.

Засоби відеоспостереження придбані та обслуговуються за кошти міста.

Всі прилади відеонагляду під'єднані до загальноміської системи. Інформація з них виведена на монітори у черговій частині райвідділу поліції.


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Теги: Рожище, камери відеоспостереження
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Сьогодні, 18:21
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