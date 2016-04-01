Хто має право на безкоштовний проїзд у електротранспорті Луцька. ПЕРЕЛІК ПІЛЬГОВИКІВ

Опублікували перелік категорій пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд у транспорті Луцька.Про це інформує департамент соціальної політики Луцької міської ради на сторінці у facebook.Так, право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті мають такі категорії пільговиків:- учасники бойових дій;- особи з інвалідністю внаслідок війни;- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи особи, віднесені до категорій 1-2;- діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;- реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;- ветерани військової служби;- ветерани органів внутрішніх справ, Національної поліції;- ветерани податкової міліції, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України;- ветерани служби цивільного захисту, Держспецзв'язку та захисту інформації в України;- особи з інвалідністю І та ІІ груп; діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю І групи або дитинуз інвалідністю);- батьки загиблого військовослужбовця;- діти з багатодітної сім’ї.Крім того, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354» право безкоштовного проїзду на міському та приміським транспортом (крім метрополітену і таксі) мають пенсіонери за віком та особи з інвалідністю.