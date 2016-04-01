вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Хто має право на безкоштовний проїзд у електротранспорті Луцька. ПЕРЕЛІК ПІЛЬГОВИКІВ

Хто має право на безкоштовний проїзд у електротранспорті Луцька. ПЕРЕЛІК ПІЛЬГОВИКІВ
Опублікували перелік категорій пільговиків, які мають право на безкоштовний проїзд у транспорті Луцька.

Про це інформує департамент соціальної політики Луцької міської ради на сторінці у facebook.

Так, право на безкоштовний проїзд у міському електротранспорті мають такі категорії пільговиків:

- учасники бойових дій;

- особи з інвалідністю внаслідок війни;

- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи особи, віднесені до категорій 1-2;

- діти з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

- реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;

- ветерани військової служби;

- ветерани органів внутрішніх справ, Національної поліції;

- ветерани податкової міліції, Державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби України;

- ветерани служби цивільного захисту, Держспецзв'язку та захисту інформації в України;

- особи з інвалідністю І та ІІ груп; діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю І групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю І групи або дитинуз інвалідністю);

- батьки загиблого військовослужбовця;

- діти з багатодітної сім’ї.

Крім того, згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» та постановою Кабінету Міністрів України від 16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. № 354» право безкоштовного проїзду на міському та приміським транспортом (крім метрополітену і таксі) мають пенсіонери за віком та особи з інвалідністю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пільговики, проїзд, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Пільговики, місцем фактичного проживання яких є Луцьк, отримають електронні квитки
Сьогодні, 12:37
У Луцьку з'явилися ще дві локації для оформлення електронних квитків пільговикам
Сьогодні, 10:33
Електронний квиток: через встановлення валідаторів частина луцьких тролейбусів не курсуватиме
Сьогодні, 10:07
Навколишні села даватимуть Луцьку гроші за проїзд їхніх пільговиків у транспорті
24 жовтень, 15:41
всі новини теми
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Хлопець, який дивом вижив у страшній автотрощі в Заборолі, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 13:11
У Римі жорстоко вбили італійця, який захищав свою дівчину-українку
Сьогодні, 13:10
Хто має право на безкоштовний проїзд у електротранспорті Луцька. ПЕРЕЛІК ПІЛЬГОВИКІВ
Сьогодні, 13:07
У «Парковому кварталі» вигідно продають приміщення для бізнесу*
Сьогодні, 13:05
Водій автобуса «Камінь-Каширський – Луцьк» не дав решту неповнолітньому, бо «не мав часу»
Сьогодні, 12:40
Схожі новини
Навколишні села даватимуть Луцьку гроші за проїзд їхніх пільговиків у транспорті Навколишні села даватимуть Луцьку гроші за проїзд їхніх пільговиків у транспорті
24 жовтень, 15:41
В луцьких тролейбусах безкоштовно їздитимуть тільки «місцеві» пільговики В луцьких тролейбусах безкоштовно їздитимуть тільки «місцеві» пільговики
01 квітень, 2016, 12:41
Луцький депутат пропонує брати з пільговиків за проїзд в тролейбусах 50 копійок Луцький депутат пропонує брати з пільговиків за проїзд в тролейбусах 50 копійок
16 березень, 2016, 15:29
«Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно «Нелуцькі» пільговики і далі будуть їздити у громадському транспорті безкоштовно
24 жовтень, 10:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Просять опізнати чоловіка, який обікрав офіс у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 13:50
 0
У Луцьку іноземці зможуть отримати посвідку на постійне проживання
Сьогодні, 13:45
 0
Тролейбуси VS маршрутки: керівник ЛПЕ розповів, чи може місто повністю пересісти на електротранспорт
Сьогодні, 13:30
 0
Хлопець, який дивом вижив у страшній автотрощі в Заборолі, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 13:11
 0
У Римі жорстоко вбили італійця, який захищав свою дівчину-українку
Сьогодні, 13:10
 0
Медіа
відео
1/8
﻿