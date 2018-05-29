Хлопець, який дивом вижив у страшній автотрощі в Заборолі, потребує негайної допомоги
Сьогодні, 13:11
20-річний Олександр Соколов уже понад два тижні перебуває у вкрай важкому стані. Юнак постраждав у ДТП, що трапилася 7 жовтня поблизу села Забороль.
Хлопця відразу доправили у реанімаційне відділення Луцької міської лікарні. На його лікування родина щодня витрачає великі кошти.
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Сашко – єдиний син у батьків. Вони не втрачають надії, що син одужає. Сім’я просить допомогти коштами і молитвами.
Банківська картка матері: Соколова Марія Миколаївна – 4149499121432965 (ПриватБанк).
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Хлопця відразу доправили у реанімаційне відділення Луцької міської лікарні. На його лікування родина щодня витрачає великі кошти.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Рятували постраждалих водії, які їхали трасою: подробиці жахливої аварії неподалік Луцька
Сашко – єдиний син у батьків. Вони не втрачають надії, що син одужає. Сім’я просить допомогти коштами і молитвами.
Банківська картка матері: Соколова Марія Миколаївна – 4149499121432965 (ПриватБанк).
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