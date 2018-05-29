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Хлопець, який дивом вижив у страшній автотрощі в Заборолі, потребує негайної допомоги

Хлопець, який дивом вижив у страшній автотрощі в Заборолі, потребує негайної допомоги
20-річний Олександр Соколов уже понад два тижні перебуває у вкрай важкому стані. Юнак постраждав у ДТП, що трапилася 7 жовтня поблизу села Забороль.

Хлопця відразу доправили у реанімаційне відділення Луцької міської лікарні. На його лікування родина щодня витрачає великі кошти.

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Сашко – єдиний син у батьків. Вони не втрачають надії, що син одужає. Сім’я просить допомогти коштами і молитвами.

Банківська картка матері: Соколова Марія Миколаївна – 4149499121432965 (ПриватБанк).


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Теги: Забороль, аварія, Олександр Соколов, допомога
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