У Луцьку іноземці зможуть отримати посвідку на постійне проживання





Про це повідомляє



Юридичні сторони питання обговорили сьогодні, 25 жовтня, на нараді в Управлінні ДМС України у Волинській області.



У заході під головуванням начальника Івана Войцешука взяли участь керівники підрозділів управління, котрі координуватимуть надання адміністративних послуг іноземцям. ДП "Документ" представила керівник паспортного сервісу міста Луцька Юлія Станкевич.

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