У Луцьку іноземці зможуть отримати посвідку на постійне проживання
Сьогодні, 13:45
У луцькому паспортному сервісі ДП "Документ" прийматимуть іноземців на оформлення посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні.
Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Юридичні сторони питання обговорили сьогодні, 25 жовтня, на нараді в Управлінні ДМС України у Волинській області.
У заході під головуванням начальника Івана Войцешука взяли участь керівники підрозділів управління, котрі координуватимуть надання адміністративних послуг іноземцям. ДП "Документ" представила керівник паспортного сервісу міста Луцька Юлія Станкевич.
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Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.
Юридичні сторони питання обговорили сьогодні, 25 жовтня, на нараді в Управлінні ДМС України у Волинській області.
У заході під головуванням начальника Івана Войцешука взяли участь керівники підрозділів управління, котрі координуватимуть надання адміністративних послуг іноземцям. ДП "Документ" представила керівник паспортного сервісу міста Луцька Юлія Станкевич.
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