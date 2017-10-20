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У Луцьку іноземці зможуть отримати посвідку на постійне проживання

У Луцьку іноземці зможуть отримати посвідку на постійне проживання
У луцькому паспортному сервісі ДП "Документ" прийматимуть іноземців на оформлення посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні.

Про це повідомляє міграційна служба у Волинській області.

Юридичні сторони питання обговорили сьогодні, 25 жовтня, на нараді в Управлінні ДМС України у Волинській області.

У заході під головуванням начальника Івана Войцешука взяли участь керівники підрозділів управління, котрі координуватимуть надання адміністративних послуг іноземцям. ДП "Документ" представила керівник паспортного сервісу міста Луцька Юлія Станкевич.

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Теги: паспортний стіл, Луцьк, міграційна служба
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