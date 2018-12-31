Просять опізнати чоловіка, який обікрав офіс у Володимирі-Волинському. ФОТО





Фото з камери спостереження опублікував Сергій Козачук у Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо», – пише



Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять посприяти у встановленні особи злодія.



За інформацією поліцейських, сума завданих збитків становить 13 тисяч гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Просять опізнати чоловіка, який 21-го жовтня близько 15-ої години, шляхом підбору ключа, викрав з офісу «Бюро перекладів» у Володимирі-Волинському ноутбук, телефон та гаманець.Фото з камери спостереження опублікував Сергій Козачук у Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо», – пише Буг Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять посприяти у встановленні особи злодія.За інформацією поліцейських, сума завданих збитків становить 13 тисяч гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію