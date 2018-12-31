Просять впізнати чоловіка, який обікрав офіс у Володимирі-Волинському. ФОТО
Сьогодні, 13:50
Просять впізнати чоловіка, який 21-го жовтня близько 15-ої години, шляхом підбору ключа, викрав з офісу «Бюро перекладів» у Володимирі-Волинському ноутбук, телефон та гаманець.
Фото з камери спостереження опублікував Сергій Козачук у Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо», – пише Буг.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять посприяти у встановленні особи злодія.
За інформацією поліцейських, сума завданих збитків становить 13 тисяч гривень.
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Фото з камери спостереження опублікував Сергій Козачук у Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо», – пише Буг.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять посприяти у встановленні особи злодія.
За інформацією поліцейських, сума завданих збитків становить 13 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Путен, не?
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