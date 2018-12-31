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Просять впізнати чоловіка, який обікрав офіс у Володимирі-Волинському. ФОТО

Просять впізнати чоловіка, який обікрав офіс у Володимирі-Волинському. ФОТО
Просять впізнати чоловіка, який 21-го жовтня близько 15-ої години, шляхом підбору ключа, викрав з офісу «Бюро перекладів» у Володимирі-Волинському ноутбук, телефон та гаманець.

Фото з камери спостереження опублікував Сергій Козачук у Facebook-спільноті «Нововолинськ Інфо», – пише Буг.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією, просять посприяти у встановленні особи злодія.

За інформацією поліцейських, сума завданих збитків становить 13 тисяч гривень.

Просять впізнати чоловіка, який обікрав офіс у Володимирі-Волинському. ФОТО

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Теги: Володимир-Волинський, крадій, бюро перекладів, розшук
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