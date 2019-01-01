«ПортCity» запрошує на ярмарок «Halloween»*

Торговельно-розважальний центр «ПортCity» запрошує дорослих та малих на ярмарок з нагоди Геловіну.Handmade-ярмарок «HALLOWEEN» відбудеться 26 та 27 жовтня на першому поверсі ТРЦ."На ярмарку можна поласувати найсмачнішими солодощами, смак яких ви запам’ятаєте на все життя; знайдете креативні, а головне ексклюзивні сувеніри, що будуть радувати око та нагадуватимуть про позитивне свято", - йдеться у повідомленні.Наймолодших гостей свята чекають майстер-класи з декорування та вирізання гарбузів.