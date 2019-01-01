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«ПортCity» запрошує на ярмарок «Halloween»*

«ПортCity» запрошує на ярмарок «Halloween»*
Торговельно-розважальний центр «ПортCity» запрошує дорослих та малих на ярмарок з нагоди Геловіну.

Handmade-ярмарок «HALLOWEEN» відбудеться 26 та 27 жовтня на першому поверсі ТРЦ.

"На ярмарку можна поласувати найсмачнішими солодощами, смак яких ви запам’ятаєте на все життя; знайдете креативні, а головне ексклюзивні сувеніри, що будуть радувати око та нагадуватимуть про позитивне свято", - йдеться у повідомленні.

Наймолодших гостей свята чекають майстер-класи з декорування та вирізання гарбузів.

«ПортCity» запрошує на ярмарок «Halloween»*


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Теги: ПортCity, ярмарок, Геловін
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