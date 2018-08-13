У Луцьку прихильники УПЦ (МП) заснували релігійну громаду
Сьогодні, 14:21
У Луцьку заснували православну громаду на честь святителя Спиридона Триміфунтського.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
З благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла розпочинається звершення богослужінь у підвальному приміщенні, яке облаштоване під тимчасовий храм на честь святителя Спиридона Триміфунтського.
Храм знаходиться в районі залізничного вокзалу, за адресою вулиця Гулака-Артемовського, 19 (навпроти пологового будинку).
Зауважують, щонеділі о 17:00 буде звершуватись молебень з акафістом до святителя Спиридона.
Освячення тимчасового храму відбудеться 30 листопада 2019 року о 10:00.
Освятить храм архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресслужба Волинської єпархії УПЦ (МП).
З благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла розпочинається звершення богослужінь у підвальному приміщенні, яке облаштоване під тимчасовий храм на честь святителя Спиридона Триміфунтського.
Храм знаходиться в районі залізничного вокзалу, за адресою вулиця Гулака-Артемовського, 19 (навпроти пологового будинку).
Зауважують, щонеділі о 17:00 буде звершуватись молебень з акафістом до святителя Спиридона.
Освячення тимчасового храму відбудеться 30 листопада 2019 року о 10:00.
Освятить храм архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку «на гарячому» спіймали чоловіка, який викидав будівельне сміття посеред вулиці. ВІДЕО
Сьогодні, 14:41
У Луцьку прихильники УПЦ (МП) заснували релігійну громаду
Сьогодні, 14:21