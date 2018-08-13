У Луцьку прихильники УПЦ (МП) заснували релігійну громаду

Спиридона Триміфунтського.



Про це повідомляє пресслужба



З благословення архієпископа Волинського і Луцького Нафанаїла розпочинається звершення богослужінь у підвальному приміщенні, яке облаштоване під тимчасовий храм на честь святителя Спиридона Триміфунтського.



Храм знаходиться в районі залізничного вокзалу, за адресою вулиця Гулака-Артемовського, 19 (навпроти пологового будинку).



Зауважують, щонеділі о 17:00 буде звершуватись молебень з акафістом до святителя Спиридона.



Освячення тимчасового храму відбудеться 30 листопада 2019 року о 10:00.



Освятить храм архієпископ Волинський і Луцький Нафанаїл.









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