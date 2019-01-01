У Луцьку на Потебні незабаром почнуть будувати вірменську церкву. ВІДЕО





Його зведуть поблизу знака, спорудженого в пам’ять невинних жертв вірменського народу, - пише



Як розповів голова громади «Ані» Ншан Антонян, міська рада погодила містобудівні умови, наразі розробляється проектна документація.



На земельній ділянці, розміром 37 соток, релігійна громада «Сурб Саргіс» Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви планує звести храм, розповів її керівник Гор Карібян. На місці будівництва встановлено знак пам’яті невинних жертв вірменського народу.



Управління містобудування та архітектури Луцької міськради 11 жовтня затвердило містобудівні умови, каже заступник головного архітектора Андрій Маруняк. Згідно з документом, як виглядатиме храм, з яких матеріалів його збудують, визначатимуть замовник і проектант.



«В містобудівних умовах, які видала архітектура, зазначено висоту будівлі, це має бути 21 метр і відсоток забудови - 60 відсоток території, яка виділена. Ділянка є звичайна, там розміщувався колгоспний ринок, там продавали овочі, тварин, зараз необхідність в цьому відпала», - розповів заступник головного архітектора Луцька Андрій Маруняк.



Зі слів голови вірменської громади «Ані» Ншана Антоняна, розпочати будівельні роботи планують з середини листопада.



Це буде перша на Волині церква, що належить вірменській громаді, каже Ншан Антонян. Нині в області мешкає дві сотні родин вірмен. 70 з них - це жителі Луцька.





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