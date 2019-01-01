Тіна Кароль передала допомогу онкохворим дітям Волині
Сьогодні, 14:46
Благодійний фонд відомої співачки Тіни Кароль “Полюс тяжіння” вдруге надав Волині допомогу для лікування хворих дітей з онкопатологією.
Про це повідомляють у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні.
Сьогодні, 25 жовтня, представник фонду Євген Львовський передав Волинській обласній дитячій клінічній лікарні для дітей, що лікуються в онкогематологічному центрі, медичні середники у вигляді наборів для проведення інфузійної терапії на суму понад 60 тисяч гривень та дитячі іграшки, які були роздані хворим. Це друга допомога, надана благодійним фондом (у 2015 році фонд закупив та передав в дитячу лікарню шприцевий інфузійний насос та медичні системи також на суму 60 тисяч гривень).
На жаль, захворюваність на онкопатологію серед дитячого населення не має тенденції до зменшення. Виділених централізовано державою коштів не вистачає для повного забезпечення дороговартісного лікування таких хворих. Особливо це стосується препаратів супроводу та розхідного медичного матеріалу.
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Про це повідомляють у Волинському обласному дитячому територіальному медичному об'єднанні.
Сьогодні, 25 жовтня, представник фонду Євген Львовський передав Волинській обласній дитячій клінічній лікарні для дітей, що лікуються в онкогематологічному центрі, медичні середники у вигляді наборів для проведення інфузійної терапії на суму понад 60 тисяч гривень та дитячі іграшки, які були роздані хворим. Це друга допомога, надана благодійним фондом (у 2015 році фонд закупив та передав в дитячу лікарню шприцевий інфузійний насос та медичні системи також на суму 60 тисяч гривень).
На жаль, захворюваність на онкопатологію серед дитячого населення не має тенденції до зменшення. Виділених централізовано державою коштів не вистачає для повного забезпечення дороговартісного лікування таких хворих. Особливо це стосується препаратів супроводу та розхідного медичного матеріалу.
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