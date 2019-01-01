У Луцьку на деяких вулицях тимчасово відключать гарячу воду
Сьогодні, 15:29
У Луцьку 28 жовтня на деяких вулицях тимчасово відключать гарячу воду у зв’язку проведенням аварійно-відновлювальних ремонтних робіт на мережах.
Про це інформує ДКП «Луцьктепло».
Так, виконання робіт на центральних теплових пунктах вул. Арцеулова, 3-в відбуватиметься з 09:00 до 12:00 та відіб’ється на тимчасовому припиненні надання послуги з гарячого водопостачання мешканцям наступних житлових будинків: вул. Арцеулова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, просп. Президента Грушевського, 1, 33, вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13, 13-а, 15, 15-а, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25-а, вул. Євгена Коновальця, 1, 1-а, 1-б, 3, 5, 8, 10, 12, вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15, вул. Стрілецька, 6, 6-а, 8.
Виконання робіт на ЦТП вул. В’ячеслава Чорновола, 2-а заплановано також з 09:00 до 12:00. Підключеними до ЦТП житловими будинками є: вул. В’ячеслава Чорновола, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4, 6, вул. Сухомлинського, 4, 4-а.
На ЦТП вул. Федорова, 4-а роботи проводитимуться з 13:30 до 16:00, що позначиться на тимчасовому припиненні послуг для підключених до неї мешканців житлових будинків на вул. Федорова, 2, 2-а, 4, 6, 8.
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Про це інформує ДКП «Луцьктепло».
Так, виконання робіт на центральних теплових пунктах вул. Арцеулова, 3-в відбуватиметься з 09:00 до 12:00 та відіб’ється на тимчасовому припиненні надання послуги з гарячого водопостачання мешканцям наступних житлових будинків: вул. Арцеулова, 1, 3, 5, 7, 9, 11, просп. Президента Грушевського, 1, 33, вул. Гулака-Артемовського, 1, 3, 5, 7, 13, 13-а, 15, 15-а, 17, 19, 21, 23, 23-а, 25-а, вул. Євгена Коновальця, 1, 1-а, 1-б, 3, 5, 8, 10, 12, вул. Привокзальна, 14, 14-а, 15, вул. Стрілецька, 6, 6-а, 8.
Виконання робіт на ЦТП вул. В’ячеслава Чорновола, 2-а заплановано також з 09:00 до 12:00. Підключеними до ЦТП житловими будинками є: вул. В’ячеслава Чорновола, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 4, 6, вул. Сухомлинського, 4, 4-а.
На ЦТП вул. Федорова, 4-а роботи проводитимуться з 13:30 до 16:00, що позначиться на тимчасовому припиненні послуг для підключених до неї мешканців житлових будинків на вул. Федорова, 2, 2-а, 4, 6, 8.
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