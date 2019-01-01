На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера
Сьогодні, 16:05
Створили робочу групу з питань обстеження та виявлення причин обміління озера Світязь.
Робоча група обстежує мілководну частину озера, меліоративні системи, а також стан наявних гідротехнічних споруд, - інформує пресслужба Шацького НПП.
Зазначають, що вже обстежели південний берег озера від затоки Бужня до затоки Лука. За даними робочої групи найбільше вода відійшла від берега в урочищі Тополина – більше 30 м. Провідний науковий співробітник, Петро Юрчук зазначає, що це через наявність тут великої мілководної акваторії. В той же час поблизу затоки Лука – на 1-3 м.
Волинян також запевняють, що робоча група впродовж тижневого терміну підготує фото-матеріали та акт обстеження озера Світязь, які можна буде переглянути на офіційному сайті (http://shpark.com.ua/) та сторінці Шацького НПП в соцмережі Fecebook.
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Робоча група обстежує мілководну частину озера, меліоративні системи, а також стан наявних гідротехнічних споруд, - інформує пресслужба Шацького НПП.
Зазначають, що вже обстежели південний берег озера від затоки Бужня до затоки Лука. За даними робочої групи найбільше вода відійшла від берега в урочищі Тополина – більше 30 м. Провідний науковий співробітник, Петро Юрчук зазначає, що це через наявність тут великої мілководної акваторії. В той же час поблизу затоки Лука – на 1-3 м.
Волинян також запевняють, що робоча група впродовж тижневого терміну підготує фото-матеріали та акт обстеження озера Світязь, які можна буде переглянути на офіційному сайті (http://shpark.com.ua/) та сторінці Шацького НПП в соцмережі Fecebook.
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