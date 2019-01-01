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На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера

На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера
Створили робочу групу з питань обстеження та виявлення причин обміління озера Світязь.

Робоча група обстежує мілководну частину озера, меліоративні системи, а також стан наявних гідротехнічних споруд, - інформує пресслужба Шацького НПП.

Зазначають, що вже обстежели південний берег озера від затоки Бужня до затоки Лука. За даними робочої групи найбільше вода відійшла від берега в урочищі Тополина – більше 30 м. Провідний науковий співробітник, Петро Юрчук зазначає, що це через наявність тут великої мілководної акваторії. В той же час поблизу затоки Лука – на 1-3 м.

Волинян також запевняють, що робоча група впродовж тижневого терміну підготує фото-матеріали та акт обстеження озера Світязь, які можна буде переглянути на офіційному сайті (http://shpark.com.ua/) та сторінці Шацького НПП в соцмережі Fecebook.

На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера
На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера
На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера
На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера

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Теги: Світязь, обміління, екологія, проблема, порятунок озера, Волинь
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