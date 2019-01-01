На Світязі працює робоча група, яка обстежує причини обміління озера

Створили робочу групу з питань обстеження та виявлення причин обміління озера Світязь.Робоча група обстежує мілководну частину озера, меліоративні системи, а також стан наявних гідротехнічних споруд, - інформує пресслужба Шацького НПП.Зазначають, що вже обстежели південний берег озера від затоки Бужня до затоки Лука. За даними робочої групи найбільше вода відійшла від берега в урочищі Тополина – більше 30 м. Провідний науковий співробітник,зазначає, що це через наявність тут великої мілководної акваторії. В той же час поблизу затоки Лука – на 1-3 м.Волинян також запевняють, що робоча група впродовж тижневого терміну підготує фото-матеріали та акт обстеження озера Світязь, які можна буде переглянути на офіційному сайті (http://shpark.com.ua/) та сторінці Шацького НПП в соцмережі Fecebook.