У волинському місті – новий керівник водоканалу

Сергій Луцюк.



Сьогодні, 25 жовтня, міський голова Петро Саганюк представив колективу нового керівника, - йдеться на сайті



Сергій Луцюк вже приступив до обов’язків директора водоканалу. На зустрічі з колективом він закликав колег працювати і вирішувати проблеми разом.



Міський голова Петро Саганюк натомість висловив сподівання, що в руках нового директора підприємство почне розвиватися. Очільник міста наголосив, що у Сергія Луцюка є великий досвід роботи, він добре проявив себе як керівник.



"Підприємство дійсно непросте, як сказав Петро Данилович. Вивчивши всі документи, я ознайомився із станом заборгованості та розрахунків. Справді, є багато питань, над якими треба починати працювати.



Про себе скажу, що не є людиною, яка готова рубати одразу з плеча. Ми з вами постараємося розібратися з ситуацією, вникнути в неї, знайти спільно шляхи виходу для того, щоб підприємство працювало і розвивалося, адже від його діяльності залежить якість життя мешканців міста і, відповідно, заробітна плата працівників", – зауважив директор водоканалу.



Після представлення нового керівника Петро Саганюк спільно з першим заступником міського голови Ярославом Матвійчуком, начальником управління житлово-комунального господарства і будівництва Віктором Фіщуком та колективом обговорили проблемні питання в роботі підприємства.



Довідка:



Сергій Луцюк у 2002 році призначений головою правління Володимир-Волинського комбінату молочних продуктів, де працював до 2007-го року. З 2007-го по 2009-й працював генеральним директором ВАТ "Ковельмолоко" та заступником директора з виробництва ТзОВ "Агротехніка".



Із 2010-го по 2011-й працював першим заступником голови Володимир-Волинської райдержадміністрації. З 2011-го – директором Галіївського маслозаводу (Житомирська область) та директором птахофабрики "Авангард" (Івано-Франківська область).



У 2015 -2017 роках працював директором Славутського маслоробного комбінату та Рівненського молокозаводу. У 2010-му році обирався депутатом Володимир-Волинської районної ради.





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