Мокрий сніг і морози: синоптик прогнозує похолодання в Україні з наступного тижня
Сьогодні, 16:26
В Україні наступного тижня похолодає, можливі морози.
Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря становитиме протягом дня +13+18 градусів, на Заході до +22 градусів.
Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим сніжком", - йдеться у повідомлені.
Вже з понеділка, 28 жовтня, температура повітря почне поступово знижуватися.
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Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.
"Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря становитиме протягом дня +13+18 градусів, на Заході до +22 градусів.
Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим сніжком", - йдеться у повідомлені.
Вже з понеділка, 28 жовтня, температура повітря почне поступово знижуватися.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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