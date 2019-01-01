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Мокрий сніг і морози: синоптик прогнозує похолодання в Україні з наступного тижня

Мокрий сніг і морози: синоптик прогнозує похолодання в Україні з наступного тижня
В Україні наступного тижня похолодає, можливі морози.

Про це на своїй сторінці у Facebook написала синоптик Наталка Діденко.

"Дощів не буде, тумани будуть і багато, температура повітря становитиме протягом дня +13+18 градусів, на Заході до +22 градусів.
Ці вихідні практично завершують тривалий період дуже теплої жовтневої погоди, наступні вже можуть із морозами та навіть із мокрим сніжком", - йдеться у повідомлені.

Вже з понеділка, 28 жовтня, температура повітря почне поступово знижуватися.


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Теги: похолодання, морози
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