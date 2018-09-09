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Прилуцька сільрада остаточно приєдналася до Луцька

Прилуцька сільрада остаточно приєдналася до Луцька
Депутати Прилуцької сільради одноголосно підтримали приєднання до Луцька.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера Луцька Григорій Недопад.

Нагадаємо, наприкінці вересня Луцькрада «поставила крапку» у питанні приєднання Прилуцького до міста. Депутати назвали таке рішення історичною подією для міста.

"Зворотного шляху більше немає, а цей день можна по праву назвати історичною подією для Луцька. Вітаю лучан і жителів чотирьох сіл Прилуцької сільської ради і щиро бажаю успішного розвитку нашій об'єднаній громаді!", - зауважив він.

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Теги: Прилуцьке, Луцьк, приєднання
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