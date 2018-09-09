Прилуцька сільрада остаточно приєдналася до Луцька





Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера Луцька Григорій Недопад.



Нагадаємо, наприкінці вересня



"Зворотного шляху більше немає, а цей день можна по праву назвати історичною подією для Луцька. Вітаю лучан і жителів чотирьох сіл Прилуцької сільської ради і щиро бажаю успішного розвитку нашій об'єднаній громаді!", - зауважив він.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Депутати Прилуцької сільради одноголосно підтримали приєднання до Луцька.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник мера ЛуцькаНагадаємо, наприкінці вересня Луцькрада «поставила крапку» у питанні приєднання Прилуцького до міста. Депутати назвали таке рішення історичною подією для міста "Зворотного шляху більше немає, а цей день можна по праву назвати історичною подією для Луцька. Вітаю лучан і жителів чотирьох сіл Прилуцької сільської ради і щиро бажаю успішного розвитку нашій об'єднаній громаді!", - зауважив він.

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