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Через церковний конфлікт у волинське село приїхала місія ОБСЄ. ФОТО

Через церковний конфлікт у волинське село приїхала місія ОБСЄ. ФОТО
23 жовтня у село Сусваль (Жовтневе) приїхали представники місії ОБСЄ. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ієр. Богдан (Гнатюк), а також прихожани мали можливість поспілкуватись з представниками цієї місії.

Про це повідомляє Володомир-Волинська єпархія УПУ (МП).

Повідомляють, вони прибули з метою правдиво висвітлити конфлікт, який точиться вже 8 місяців навколо місцевого храму. А саме проблему неправильної перереєстрації громади, як юридичної особи.

Настоятель храму змістовно відповів на всі запитання представників місії, які прибули зі Львова. Представив їм усі установчі документи. Пізніше прихожани у свою чергу поспілкувались з гостями.

Відомо, церква у селі Сусваль є пам’ятником архітектури. Охоронний договір щодо збереження цієї святині, підписаний з нинішнім настоятелем отцем Богданом Гнатюком, на сьогодні є дійсним, що на законних підставах дає йому право захищати свій храм.Такий же договір, не анулювавши попередній, Міністерство Культури та Релігії України укладає з новопризначеним священиком ПЦУ. Виникає прецедент, який поглиблює протистояння.

Нагадаємо, що 16 березня, у селі Сусваль під церквою сталася штовханина. Двічі викликали швидку. Прихильники ПЦУ зібралися під церквою на збори та вимагали від отця Богдана Гнатюка, який не захотів з ними переходити до ПЦУ, ключі від храму. Ключів їм не дали.

До слова громада села тричі голосувала за перехід до ПЦУ.

Через церковний конфлікт у волинське село приїхала місія ОБСЄ. ФОТО
Через церковний конфлікт у волинське село приїхала місія ОБСЄ. ФОТО
Через церковний конфлікт у волинське село приїхала місія ОБСЄ. ФОТО
Через церковний конфлікт у волинське село приїхала місія ОБСЄ. ФОТО
Через церковний конфлікт у волинське село приїхала місія ОБСЄ. ФОТО

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Теги: Сусваль, церковний конфлікт, історична пам'ятка, ОБСЄ
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