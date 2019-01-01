Через церковний конфлікт у волинське село приїхала місія ОБСЄ. ФОТО

Богдан (Гнатюк), а також прихожани мали можливість поспілкуватись з представниками цієї місії.



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Повідомляють, вони прибули з метою правдиво висвітлити конфлікт, який точиться вже 8 місяців навколо місцевого храму. А саме проблему неправильної перереєстрації громади, як юридичної особи.



Настоятель храму змістовно відповів на всі запитання представників місії, які прибули зі Львова. Представив їм усі установчі документи. Пізніше прихожани у свою чергу поспілкувались з гостями.



Відомо, церква у селі Сусваль є пам’ятником архітектури. Охоронний договір щодо збереження цієї святині, підписаний з нинішнім настоятелем отцем Богданом Гнатюком, на сьогодні є дійсним, що на законних підставах дає йому право захищати свій храм.Такий же договір, не анулювавши попередній, Міністерство Культури та Релігії України укладає з новопризначеним священиком ПЦУ. Виникає прецедент, який поглиблює протистояння.



Нагадаємо, що 16 березня, у селі Сусваль під церквою сталася штовханина. Двічі викликали швидку. Прихильники ПЦУ зібралися під церквою на збори та вимагали від отця Богдана Гнатюка, який не захотів з ними переходити до ПЦУ, ключі від храму. Ключів їм не дали.



До слова громада села





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 23 жовтня у село Сусваль (Жовтневе) приїхали представники місії ОБСЄ. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ієр., а також прихожани мали можливість поспілкуватись з представниками цієї місії.Про це повідомляє Володомир-Волинська єпархія УПУ (МП) Повідомляють, вони прибули з метою правдиво висвітлити конфлікт, який точиться вже 8 місяців навколо місцевого храму. А саме проблему неправильної перереєстрації громади, як юридичної особи.Настоятель храму змістовно відповів на всі запитання представників місії, які прибули зі Львова. Представив їм усі установчі документи. Пізніше прихожани у свою чергу поспілкувались з гостями.Відомо, церква у селі Сусваль є пам’ятником архітектури. Охоронний договір щодо збереження цієї святині, підписаний з нинішнім настоятелем отцем Богданом Гнатюком, на сьогодні є дійсним, що на законних підставах дає йому право захищати свій храм.Такий же договір, не анулювавши попередній, Міністерство Культури та Релігії України укладає з новопризначеним священиком ПЦУ. Виникає прецедент, який поглиблює протистояння.Нагадаємо, що 16 березня, у селі Сусваль під церквою сталася штовханина. Двічі викликали швидку. Прихильники ПЦУ зібралися під церквою на збори та вимагали від отця Богдана Гнатюка, який не захотів з ними переходити до ПЦУ, ключі від храму. Ключів їм не дали.До слова громада села тричі голосувала за перехід до ПЦУ

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