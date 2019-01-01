Через церковний конфлікт у волинське село приїхала місія ОБСЄ. ФОТО
Сьогодні, 17:15
23 жовтня у село Сусваль (Жовтневе) приїхали представники місії ОБСЄ. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці ієр. Богдан (Гнатюк), а також прихожани мали можливість поспілкуватись з представниками цієї місії.
Про це повідомляє Володомир-Волинська єпархія УПУ (МП).
Повідомляють, вони прибули з метою правдиво висвітлити конфлікт, який точиться вже 8 місяців навколо місцевого храму. А саме проблему неправильної перереєстрації громади, як юридичної особи.
Настоятель храму змістовно відповів на всі запитання представників місії, які прибули зі Львова. Представив їм усі установчі документи. Пізніше прихожани у свою чергу поспілкувались з гостями.
Відомо, церква у селі Сусваль є пам’ятником архітектури. Охоронний договір щодо збереження цієї святині, підписаний з нинішнім настоятелем отцем Богданом Гнатюком, на сьогодні є дійсним, що на законних підставах дає йому право захищати свій храм.Такий же договір, не анулювавши попередній, Міністерство Культури та Релігії України укладає з новопризначеним священиком ПЦУ. Виникає прецедент, який поглиблює протистояння.
Нагадаємо, що 16 березня, у селі Сусваль під церквою сталася штовханина. Двічі викликали швидку. Прихильники ПЦУ зібралися під церквою на збори та вимагали від отця Богдана Гнатюка, який не захотів з ними переходити до ПЦУ, ключі від храму. Ключів їм не дали.
До слова громада села тричі голосувала за перехід до ПЦУ.
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Про це повідомляє Володомир-Волинська єпархія УПУ (МП).
Повідомляють, вони прибули з метою правдиво висвітлити конфлікт, який точиться вже 8 місяців навколо місцевого храму. А саме проблему неправильної перереєстрації громади, як юридичної особи.
Настоятель храму змістовно відповів на всі запитання представників місії, які прибули зі Львова. Представив їм усі установчі документи. Пізніше прихожани у свою чергу поспілкувались з гостями.
Відомо, церква у селі Сусваль є пам’ятником архітектури. Охоронний договір щодо збереження цієї святині, підписаний з нинішнім настоятелем отцем Богданом Гнатюком, на сьогодні є дійсним, що на законних підставах дає йому право захищати свій храм.Такий же договір, не анулювавши попередній, Міністерство Культури та Релігії України укладає з новопризначеним священиком ПЦУ. Виникає прецедент, який поглиблює протистояння.
Нагадаємо, що 16 березня, у селі Сусваль під церквою сталася штовханина. Двічі викликали швидку. Прихильники ПЦУ зібралися під церквою на збори та вимагали від отця Богдана Гнатюка, який не захотів з ними переходити до ПЦУ, ключі від храму. Ключів їм не дали.
До слова громада села тричі голосувала за перехід до ПЦУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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