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Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 26 і 27 жовтня
Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.

У суботу і в неділю в Луцьку, Володимир-Волинському, Маневичах, Ковелі, Світязі, Любешеві буде суха погода за даними Sinoptik.ua. Температура повітря вночі від +6 до +9 градусів, удень до +17…+21. Вітер західний, південно-західний, північно-західний і південний, 1-4 м/с.

На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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