В українських університетах скоротили державні місця
Сьогодні, 20:52
Міністерство освіти України офіційно встановило мінімальний прохідний бал на бюджетну форму навчання у 2020 році. Вступ найважчим буде для медиків.
Згідно з документом, який затвердили у міністерстві, державне замовлення буде скорочуватись, повідомляє "24 канал" з посиланням на МОН.
Вступна кампанія у 2020 році відбудеться без виділених бюджетних місць для вступників до правничих факультетів, за винятком денної форми навчання на магістратурі.
Конкурсні бали вираховуватимуться за результатами ЗНО з трьох обов'язкових предметів (українська мова та література, математика або історія та предмет на вибір).
Мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет за спеціальностями:
150 балів – стоматологія, медицина та педіатрія;
140 балів – міжнародні відносини та публічне адміністрування, а також право (лише денна форма навчання для магістрів);
130 балів – фармацевтика;
125 балів – решта спеціальностей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Згідно з документом, який затвердили у міністерстві, державне замовлення буде скорочуватись, повідомляє "24 канал" з посиланням на МОН.
Вступна кампанія у 2020 році відбудеться без виділених бюджетних місць для вступників до правничих факультетів, за винятком денної форми навчання на магістратурі.
Конкурсні бали вираховуватимуться за результатами ЗНО з трьох обов'язкових предметів (українська мова та література, математика або історія та предмет на вибір).
Мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет за спеціальностями:
150 балів – стоматологія, медицина та педіатрія;
140 балів – міжнародні відносини та публічне адміністрування, а також право (лише денна форма навчання для магістрів);
130 балів – фармацевтика;
125 балів – решта спеціальностей.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Призер Венеціанського кінофестивалю: пенсіонерів Луцька запрошують на перегляд рейтингового фільму. ВІДЕО
Сьогодні, 21:00
В українських університетах скоротили державні місця
Сьогодні, 20:52
«ПортCity» запрошує на ярмарок «Halloween»*
Сьогодні, 20:15