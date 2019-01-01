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В українських університетах скоротили державні місця

В українських університетах скоротили державні місця
Міністерство освіти України офіційно встановило мінімальний прохідний бал на бюджетну форму навчання у 2020 році. Вступ найважчим буде для медиків.

Згідно з документом, який затвердили у міністерстві, державне замовлення буде скорочуватись, повідомляє "24 канал" з посиланням на МОН.

Вступна кампанія у 2020 році відбудеться без виділених бюджетних місць для вступників до правничих факультетів, за винятком денної форми навчання на магістратурі.

Конкурсні бали вираховуватимуться за результатами ЗНО з трьох обов'язкових предметів (українська мова та література, математика або історія та предмет на вибір).

Мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет за спеціальностями:

150 балів – стоматологія, медицина та педіатрія;
140 балів – міжнародні відносини та публічне адміністрування, а також право (лише денна форма навчання для магістрів);
130 балів – фармацевтика;
125 балів – решта спеціальностей.

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Теги: вступна компанія, 2020, прохідний бал, бюджетні місця
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