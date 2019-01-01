В українських університетах скоротили державні місця





Згідно з документом, який затвердили у міністерстві, державне замовлення буде скорочуватись, повідомляє



Вступна кампанія у 2020 році відбудеться без виділених бюджетних місць для вступників до правничих факультетів, за винятком денної форми навчання на магістратурі.



Конкурсні бали вираховуватимуться за результатами ЗНО з трьох обов'язкових предметів (українська мова та література, математика або історія та предмет на вибір).



Мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет за спеціальностями:



150 балів – стоматологія, медицина та педіатрія;

140 балів – міжнародні відносини та публічне адміністрування, а також право (лише денна форма навчання для магістрів);

130 балів – фармацевтика;

125 балів – решта спеціальностей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство освіти України офіційно встановило мінімальний прохідний бал на бюджетну форму навчання у 2020 році. Вступ найважчим буде для медиків.Згідно з документом, який затвердили у міністерстві, державне замовлення буде скорочуватись, повідомляє "24 канал" з посиланням на МОН.Вступна кампанія у 2020 році відбудеться без виділених бюджетних місць для вступників до правничих факультетів, за винятком денної форми навчання на магістратурі.Конкурсні бали вираховуватимуться за результатами ЗНО з трьох обов'язкових предметів (українська мова та література, математика або історія та предмет на вибір).Мінімальні конкурсні бали для вступу на бюджет за спеціальностями:150 балів – стоматологія, медицина та педіатрія;140 балів – міжнародні відносини та публічне адміністрування, а також право (лише денна форма навчання для магістрів);130 балів – фармацевтика;125 балів – решта спеціальностей.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію