Судитимуть волинянина, у якого вдома знайшли понад 2 тонни контрафактного алкоголю
Сьогодні, 17:35
За контрафактний алкоголь судитимуть 55-річного мешканця села Рованці Луцького району.
Так, упродовж жовтня 2018 – червня 2019 року підприємець, не маючи відповідного державного дозволу на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, незаконно придбав та зберігав з метою збуту у себе в обійсті близько 2200 літрів контрафактної продукції на загальну суму 70 000 гривень, - пише пресслужба прокуратури області.
Під час обшуку 5 червня 2019 року за місцем проживання чоловіка працівники податкової міліції виявили та вилучили ці спиртовмісні суміші, які не відповідають вимогам чинного держстандарту, а також обладнання для їх зберігання.
У ході досудового розслідування підприємець визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Відтак із ним уклали угоду, в якій узгоджено покарання у виді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 грн).
Далі – слово за судом.
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Так, упродовж жовтня 2018 – червня 2019 року підприємець, не маючи відповідного державного дозволу на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, незаконно придбав та зберігав з метою збуту у себе в обійсті близько 2200 літрів контрафактної продукції на загальну суму 70 000 гривень, - пише пресслужба прокуратури області.
Під час обшуку 5 червня 2019 року за місцем проживання чоловіка працівники податкової міліції виявили та вилучили ці спиртовмісні суміші, які не відповідають вимогам чинного держстандарту, а також обладнання для їх зберігання.
У ході досудового розслідування підприємець визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Відтак із ним уклали угоду, в якій узгоджено покарання у виді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 грн).
Далі – слово за судом.
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