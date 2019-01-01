Судитимуть волинянина, у якого вдома знайшли понад 2 тонни контрафактного алкоголю

За контрафактний алкоголь судитимуть 55-річного мешканця села Рованці Луцького району.Так, упродовж жовтня 2018 – червня 2019 року підприємець, не маючи відповідного державного дозволу на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, незаконно придбав та зберігав з метою збуту у себе в обійсті близько 2200 літрів контрафактної продукції на загальну суму 70 000 гривень, - пише пресслужба прокуратури області.Під час обшуку 5 червня 2019 року за місцем проживання чоловіка працівники податкової міліції виявили та вилучили ці спиртовмісні суміші, які не відповідають вимогам чинного держстандарту, а також обладнання для їх зберігання.У ході досудового розслідування підприємець визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України. Відтак із ним уклали угоду, в якій узгоджено покарання у виді штрафу в розмірі 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (85 000 грн).Далі – слово за судом.