Призер Венеціанського кінофестивалю: пенсіонерів Луцька запрошують на перегляд рейтингового фільму. ВІДЕО

Пенсіонерів міста Луцька запрошують безкоштовно переглянути фільм, що отримав високу відзнаку Венеціанського міжнародного кінофестивалю та увійшов у ТОП-10 найкращих картин 2017-го року в Італії.У понеділок, 28 жовтня, о 13 год в рамках проекту «Доступний кіно/театр для пенсіонерів», який реалізовує Громадянський Рух «CВІДОМІ» разом із РЦ «Промінь», відбудеться показ україно-італійської комедії «IZI».У 2018 році фільм отримав премію Kineo Diamond Award на 75-му міжнародному кінофестивалі у Венеції. До слова, на той час це була перша кінострічка українського виробництва, що здобула нагороду на одному з трьох найбільших кінофорумів світу.«Ізі» вирізняється майстерною акторською грою. Виконавець головної ролі у фільмі Ніколо Ночелла був відзначений як найкращий актор премією незалежних швейцарських кінокритиків Boccalino d'Oro у 2017-му на кінофестивалі в Локарно.За рейтингом найвпливовішої італійської газети La Repubblica, фільм ввійшов у TOП-10 найкращих картин 2017-го року в Італії.Над кінострічкою працювали дві країни – Україна та Італія. Частину фільму знімали у Львівській області (біля Львова і Трускавця). Зокрема, у ньому зіграли львівські актори. Решту зйомок провели в Італії.Драматична комедія «Ізі» розповідає про колись вправного гонщика з іменем Ісідоро, що виграв 17 чемпіонатів на «Фомулі-3», тепер він став просто Ізі, мовчазним товстуном в депресії. Але життя підкидає йому можливість все змінити. Брат просить його допомогти зробити дивну річ: перевезти тіло загиблого на виробництві українця до кордону, передати труну кому треба і – все. Але подорож Україною виявилася зовсім не такою, як очікувалося.Кіносеанс безплатно можуть відвідати усі категорії пенсіонерів: за віком, інвалідністю, вислугою років, у разі втрати годувальника. Головною умовою є попередня реєстрація.Записатися на фільм можна, зателефонувавши у робочі дні з 10:00 до 18:00 за номером 068-215-70-75 чи 099-215-50-75 або заповнивши форму реєстрації за посиланням: