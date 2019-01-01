Стало відомо, коли в Нововолинську увімкнуть опалення

Віктор Сапожніков видав розпорядження щодо початку опалювального сезону.



У розпорядженні вказано, що опалювальний сезон 2019-2020 років у місті Нововолинську та селищі Благодатне розпочнеться з 28 жовтня 2019 року, - інформує



Нагадаємо, згідно із розпорядженням в.о. голови Волинської ОДА від 1 жовтня, тепло у оселях мешканців міста повинні увімкнути, коли середньодобова температура триматиметься протягом трьох днів нижче восьми градусів за Цельсієм.



До слова, українські синоптики з наступного тижня прогнозують значне похолодання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п'ятницю 25 жовтня міський голова Нововолинськавидав розпорядження щодо початку опалювального сезону.У розпорядженні вказано, що опалювальний сезон 2019-2020 років у місті Нововолинську та селищі Благодатне розпочнеться з 28 жовтня 2019 року, - інформує Район. Іваничі Нагадаємо, згідно із розпорядженням в.о. голови Волинської ОДА від 1 жовтня, тепло у оселях мешканців міста повинні увімкнути, коли середньодобова температура триматиметься протягом трьох днів нижче восьми градусів за Цельсієм.До слова, українські синоптики з наступного тижня прогнозують значне похолодання.

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