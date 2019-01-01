Волинянин повернув крадені гроші з магазину





Ввечері продавець виявила недостачу при перерахунку грошей. На місце викликали поліцію. Камери відеоспостереження, які встановили за два дні до злочину, зафіксували момент крадіжки, - пише



Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції Сергій Галащук, на дзвінок до магазину виїхала слідчо-оперативна група. Особу злодія встановили і 25 жовтня зранку доставили в відділок.



Поцупив тисячу гривень 34-річний уродженець Ковеля, який мешкає в Нововолинську. Раніше не судимий, викрадені кошти повернув.



До ЄРДР внесені відомості за ч.1 ст.185 КК України. Чоловік розкаявся у вчиненому, але буде притягнений до кримінальної відповідальності. Міру покарання призначить суд.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 жовтня у Нововолинську трапилася крадіжка в магазині «Бульвар», що на бульварі Шевченка. Із каси поцупили тисячу гривень.Ввечері продавець виявила недостачу при перерахунку грошей. На місце викликали поліцію. Камери відеоспостереження, які встановили за два дні до злочину, зафіксували момент крадіжки, - пише "Буг" Як розповів начальник Нововолинського відділення поліції, на дзвінок до магазину виїхала слідчо-оперативна група. Особу злодія встановили і 25 жовтня зранку доставили в відділок.Поцупив тисячу гривень 34-річний уродженець Ковеля, який мешкає в Нововолинську. Раніше не судимий, викрадені кошти повернув.До ЄРДР внесені відомості за ч.1 ст.185 КК України. Чоловік розкаявся у вчиненому, але буде притягнений до кримінальної відповідальності. Міру покарання призначить суд.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію