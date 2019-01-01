Показали валідатори, які встановлюють у тролейбусах Луцька. ВІДЕО





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Нагадаємо,



Майстри також встановлюють GPS-пристрої, до яких водії не матимуть доступу і монтують у тролейбусах відеокамери та монітори, в яких водії бачитимуть салон.



"Ми не знаємо, як воно працює, нас ще будуть навчати. Найголовніше - навчати велику кількість пасажирів. І це буде найважче. Вже на деяких тролейбусах, на яких встановлені валідатори, пасажири цікавляться, як працює цей пристрій", - розповідає водій тролейбуса Віктор Забедюк.



Начальник служби руху Віктор Михалюк розповів: монтують валідатори представники турецької фірми, які виграли тендер на впровадження нової системи розрахунку в громадському транспорті.



"На сьогодні встановлено валідаторів вже на 10 тролейбусах. Плануємо облаштувати обладнання до середини наступної неділі практично на всіх тролейбусах міста, а це - 44. Я думаю, що справимося", - каже начальник служби руху ЛПЕ.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Луцькому підприємстві електротранспорту встановлюють обладнання на тролейбуси, аби пасажири з його допомогою могли розраховуватися електронними квитками.Про це йдеться у сюжеті Суспільного Нагадаємо, відсьогодні і до 30 жовтня в електротранспорті встановлюватимуть валідатори.Майстри також встановлюють GPS-пристрої, до яких водії не матимуть доступу і монтують у тролейбусах відеокамери та монітори, в яких водії бачитимуть салон."Ми не знаємо, як воно працює, нас ще будуть навчати. Найголовніше - навчати велику кількість пасажирів. І це буде найважче. Вже на деяких тролейбусах, на яких встановлені валідатори, пасажири цікавляться, як працює цей пристрій", - розповідає водій тролейбусаНачальник служби рухурозповів: монтують валідатори представники турецької фірми, які виграли тендер на впровадження нової системи розрахунку в громадському транспорті."На сьогодні встановлено валідаторів вже на 10 тролейбусах. Плануємо облаштувати обладнання до середини наступної неділі практично на всіх тролейбусах міста, а це - 44. Я думаю, що справимося", - каже начальник служби руху ЛПЕ.

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