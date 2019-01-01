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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Показали валідатори, які встановлюють у тролейбусах Луцька. ВІДЕО

Показали валідатори, які встановлюють у тролейбусах Луцька. ВІДЕО
На Луцькому підприємстві електротранспорту встановлюють обладнання на тролейбуси, аби пасажири з його допомогою могли розраховуватися електронними квитками.

Про це йдеться у сюжеті Суспільного.

Нагадаємо, відсьогодні і до 30 жовтня в електротранспорті встановлюватимуть валідатори.

Майстри також встановлюють GPS-пристрої, до яких водії не матимуть доступу і монтують у тролейбусах відеокамери та монітори, в яких водії бачитимуть салон.

"Ми не знаємо, як воно працює, нас ще будуть навчати. Найголовніше - навчати велику кількість пасажирів. І це буде найважче. Вже на деяких тролейбусах, на яких встановлені валідатори, пасажири цікавляться, як працює цей пристрій", - розповідає водій тролейбуса Віктор Забедюк.

Начальник служби руху Віктор Михалюк розповів: монтують валідатори представники турецької фірми, які виграли тендер на впровадження нової системи розрахунку в громадському транспорті.

"На сьогодні встановлено валідаторів вже на 10 тролейбусах. Плануємо облаштувати обладнання до середини наступної неділі практично на всіх тролейбусах міста, а це - 44. Я думаю, що справимося", - каже начальник служби руху ЛПЕ.


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Теги: електронний квиток, встановлення валідаторів, тролейбуси
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Коментарі 3
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Як можна у цих зламках монтувати таке обладнання.Ви хоч запитали лучан.Ну це ж "корита" і це факт.
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Ще кожному пенсіонеру вшиють чіп
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Ну не парадокс!Турки встановлюють валідатори?????!!!!!!
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