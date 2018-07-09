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У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – ускладнений рух. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – ускладнений рух. ФОТО. ВІДЕО
На вулиці Задворецькій у Луцьку зіткнулися Opel і Volkswagen.

Аварія сталася ввечері 25 жовтня, - повідомляють "Волинські Новини".

За попередньою інформацією, один з водіїв не надав переваги в русі іншому.

Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.

У результаті утворився значний затор, водії змушені об'їжджати авто, які фактично перекрили рух поблизу залізничного переїзду.


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Теги: аварія, затор, зіткнення автомобілів
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Коментарі 1
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Знову малолєтки на бляхах.
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