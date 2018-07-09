У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – ускладнений рух. ФОТО. ВІДЕО





Аварія сталася ввечері 25 жовтня, - повідомляють



За попередньою інформацією, один з водіїв не надав переваги в русі іншому.



Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.



У результаті утворився значний затор, водії змушені об'їжджати авто, які фактично перекрили рух поблизу залізничного переїзду.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Задворецькій у Луцьку зіткнулися Opel і Volkswagen.Аварія сталася ввечері 25 жовтня, - повідомляють "Волинські Новини" За попередньою інформацією, один з водіїв не надав переваги в русі іншому.Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.У результаті утворився значний затор, водії змушені об'їжджати авто, які фактично перекрили рух поблизу залізничного переїзду.

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