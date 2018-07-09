У Луцьку через аварію на Карпенка-Карого – ускладнений рух. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:48
На вулиці Задворецькій у Луцьку зіткнулися Opel і Volkswagen.
Аварія сталася ввечері 25 жовтня, - повідомляють "Волинські Новини".
За попередньою інформацією, один з водіїв не надав переваги в русі іншому.
Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
У результаті утворився значний затор, водії змушені об'їжджати авто, які фактично перекрили рух поблизу залізничного переїзду.
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Аварія сталася ввечері 25 жовтня, - повідомляють "Волинські Новини".
За попередньою інформацією, один з водіїв не надав переваги в русі іншому.
Автомобілі отримали незначні механічні ушкодження.
У результаті утворився значний затор, водії змушені об'їжджати авто, які фактично перекрили рух поблизу залізничного переїзду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Знову малолєтки на бляхах.
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