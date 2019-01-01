Депутати ще однієї райради на Волині – проти «формули Штайнмаєра»





Про це Андрій Лисий.



Зі слів Андрія Лисого, узгоджений проєкт рішення підтримали 19 депутатів із 22-х, присутніх у сесійній залі.



«Вважаємо, що підписання будь-яких домовленостей щодо завершення війни та встановлення миру на тимчасово окупованій території України має бути здійснено виключно на умовах збереження в подальшому нині окупованої частини території в складі України, збереження суверенітету та недопущення федералізації України, повного контролю сторони над державним кордоном та з абсолютним запереченням таких умов як проведення місцевих виборів на умовах незаконних збройних формувань, повної амністії та узаконення так званої «народної міліції».



Місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях України можуть відбуватися разом із загальноукраїнськими місцевими виборами та лише після виведення незаконних збройних формувань й іноземних військ з тимчасово окупованої території України, контроль за такими виборами має здійснюватися незалежними міжнародними організаціями та ЦВК України. А міжнародні правоохоронні органи та організації мають гарантувати безпеку й забезпечити дотримання громадського порядку під час виборчого процесу на тимчасово окупованій території», - йдеться у зверненні.



До слова вчора, 24 жовтня, проєкт рішення, внесений фракцією ВО «Свобода», щодо недопущення реалізації «формули Штайнмаєра», прийняла Волинська обласна рада.



Цьому передували ще декілька

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Шацька районна рада сьогодні, 25 жовтня, прийняла звернення до центральних органів влади, в якому засудила спроби реалізації т.зв. «формули Штайнмаєра».Про це «ВолиньUA» повідомив ініціатор розгляду цього питання, голова Шацької районної організації ВО «Свобода», депутат районної радиЗі слів Андрія Лисого, узгоджений проєкт рішення підтримали 19 депутатів із 22-х, присутніх у сесійній залі.«Вважаємо, що підписання будь-яких домовленостей щодо завершення війни та встановлення миру на тимчасово окупованій території України має бути здійснено виключно на умовах збереження в подальшому нині окупованої частини території в складі України, збереження суверенітету та недопущення федералізації України, повного контролю сторони над державним кордоном та з абсолютним запереченням таких умов як проведення місцевих виборів на умовах незаконних збройних формувань, повної амністії та узаконення так званої «народної міліції».Місцеві вибори на тимчасово окупованих територіях України можуть відбуватися разом із загальноукраїнськими місцевими виборами та лише після виведення незаконних збройних формувань й іноземних військ з тимчасово окупованої території України, контроль за такими виборами має здійснюватися незалежними міжнародними організаціями та ЦВК України. А міжнародні правоохоронні органи та організації мають гарантувати безпеку й забезпечити дотримання громадського порядку під час виборчого процесу на тимчасово окупованій території», - йдеться у зверненні.До слова вчора, 24 жовтня, проєкт рішення, внесений фракцією ВО «Свобода», щодо недопущення реалізації «формули Штайнмаєра», прийняла Волинська обласна рада.Цьому передували ще декілька "протестних" рішень міських та районних рад, а також ОТГ Волині.

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