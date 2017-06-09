Волинська громада співпрацюватиме з польською гміною
Сьогодні, 00:28
Любешівська селищна рада прийняла рішення налагодити співпрацю з гміною Ґлуськ Люблінського воєводства республіки Польща.
Це стало можливим завдяки проекту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів у порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», який місцева громада виграла минулого року – інформують на сайті Любешівської ОТГ.
У Любешів уже надійшла пропозиція гміни Ґлуськ про налагодження співпраці з любешівчанами, тож 25 жовтня на сесії селищної ради і прийняли рішення «Про налагодження співпраці між Любешівською селищною радою та гміною Ґлуськ Люблінського воєводства республіки Польща».
Умови майбутньої співпраці будуть визначені окремою угодою.
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Це стало можливим завдяки проекту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів у порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», який місцева громада виграла минулого року – інформують на сайті Любешівської ОТГ.
У Любешів уже надійшла пропозиція гміни Ґлуськ про налагодження співпраці з любешівчанами, тож 25 жовтня на сесії селищної ради і прийняли рішення «Про налагодження співпраці між Любешівською селищною радою та гміною Ґлуськ Люблінського воєводства республіки Польща».
Умови майбутньої співпраці будуть визначені окремою угодою.
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