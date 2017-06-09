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Волинська громада співпрацюватиме з польською гміною

Волинська громада співпрацюватиме з польською гміною
Любешівська селищна рада прийняла рішення налагодити співпрацю з гміною Ґлуськ Люблінського воєводства республіки Польща.

Це стало можливим завдяки проекту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів у порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», який місцева громада виграла минулого року – інформують на сайті Любешівської ОТГ.

У Любешів уже надійшла пропозиція гміни Ґлуськ про налагодження співпраці з любешівчанами, тож 25 жовтня на сесії селищної ради і прийняли рішення «Про налагодження співпраці між Любешівською селищною радою та гміною Ґлуськ Люблінського воєводства республіки Польща».

Умови майбутньої співпраці будуть визначені окремою угодою.

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Теги: Любешівська ОТГ, громада, співпраця, Польща, гміна
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