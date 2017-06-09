Волинська громада співпрацюватиме з польською гміною





Це стало можливим завдяки проекту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів у порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», який місцева громада виграла минулого року – інформують на сайті



У Любешів уже надійшла пропозиція гміни Ґлуськ про налагодження співпраці з любешівчанами, тож 25 жовтня на сесії селищної ради і прийняли рішення «Про налагодження співпраці між Любешівською селищною радою та гміною Ґлуськ Люблінського воєводства республіки Польща».



Умови майбутньої співпраці будуть визначені окремою угодою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Любешівська селищна рада прийняла рішення налагодити співпрацю з гміною Ґлуськ Люблінського воєводства республіки Польща.Це стало можливим завдяки проекту «Зміцнення потенціалу добровільних пожежно-рятувальних підрозділів у порятунку постраждалих від нещасних випадків на дорогах Люблінського воєводства та Волинської області», який місцева громада виграла минулого року – інформують на сайті Любешівської ОТГ У Любешів уже надійшла пропозиція гміни Ґлуськ про налагодження співпраці з любешівчанами, тож 25 жовтня на сесії селищної ради і прийняли рішення «Про налагодження співпраці між Любешівською селищною радою та гміною Ґлуськ Люблінського воєводства республіки Польща».Умови майбутньої співпраці будуть визначені окремою угодою.

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