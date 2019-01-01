На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО
Сьогодні, 22:40
У виставковому залі культурно-просвітницького центру в Ковелі діє виставка коренепластики. Свої роботи представив талановитий майстер з Любомля, журналіст, письменник Володимир Філіпчук.
Про це інфромують на сайті Ковельської міської ради.
Його персональні виставки виробів з коріння та гілок уже експонувалися у Волинському краєзнавчому музеї, Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, Волинському обласному науково-методичному центрі культури, Культурно-археологічному центрі «Пересопниця», Шацькому лісовому коледжі, Любомльському краєзнавчому музеї.
Коренепластика – це особливий вид мистецтва. Уже готовий виріб має двох авторів – природу, яка створює початковий матеріал, що має незвичайні форми, химерні вигини, нарости, і людину - майстра, який додає до коренів кілька штрихів та формує певний сюжет.
Казкові персонажі, фігури різних птахів та тварин, алегоричні композиції і навіть автопортрет можна оглянути на виставці. Володимир Філіпчук, як майстер, з іронією ставиться до політичної «кухні», олігархів, голослівних людей та висміює їх у своїх роботах, а голови вовка та кабана своїми хижими пащами наводять страх на глядачів.
Коренепластика Володимира Філіпчука чудово доповнила виставку ковельських художників «Я візьму у осені яскраві барви».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інфромують на сайті Ковельської міської ради.
Його персональні виставки виробів з коріння та гілок уже експонувалися у Волинському краєзнавчому музеї, Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, Волинському обласному науково-методичному центрі культури, Культурно-археологічному центрі «Пересопниця», Шацькому лісовому коледжі, Любомльському краєзнавчому музеї.
Коренепластика – це особливий вид мистецтва. Уже готовий виріб має двох авторів – природу, яка створює початковий матеріал, що має незвичайні форми, химерні вигини, нарости, і людину - майстра, який додає до коренів кілька штрихів та формує певний сюжет.
Казкові персонажі, фігури різних птахів та тварин, алегоричні композиції і навіть автопортрет можна оглянути на виставці. Володимир Філіпчук, як майстер, з іронією ставиться до політичної «кухні», олігархів, голослівних людей та висміює їх у своїх роботах, а голови вовка та кабана своїми хижими пащами наводять страх на глядачів.
Коренепластика Володимира Філіпчука чудово доповнила виставку ковельських художників «Я візьму у осені яскраві барви».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО
Сьогодні, 22:40
До Луцька хочуть приєднати ще три об'єднані громади. ВІДЕО
Сьогодні, 22:21