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На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО

На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО
У виставковому залі культурно-просвітницького центру в Ковелі діє виставка коренепластики. Свої роботи представив талановитий майстер з Любомля, журналіст, письменник Володимир Філіпчук.

Про це інфромують на сайті Ковельської міської ради.

Його персональні виставки виробів з коріння та гілок уже експонувалися у Волинському краєзнавчому музеї, Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства, Волинському обласному науково-методичному центрі культури, Культурно-археологічному центрі «Пересопниця», Шацькому лісовому коледжі, Любомльському краєзнавчому музеї.

На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО

Коренепластика – це особливий вид мистецтва. Уже готовий виріб має двох авторів – природу, яка створює початковий матеріал, що має незвичайні форми, химерні вигини, нарости, і людину - майстра, який додає до коренів кілька штрихів та формує певний сюжет.

На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО

Казкові персонажі, фігури різних птахів та тварин, алегоричні композиції і навіть автопортрет можна оглянути на виставці. Володимир Філіпчук, як майстер, з іронією ставиться до політичної «кухні», олігархів, голослівних людей та висміює їх у своїх роботах, а голови вовка та кабана своїми хижими пащами наводять страх на глядачів.

На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО

На Волині проходить виставка майстра з коренепластики. ФОТО

Коренепластика Володимира Філіпчука чудово доповнила виставку ковельських художників «Я візьму у осені яскраві барви».

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Теги: виставка, Ковель, музей, коренепластика
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