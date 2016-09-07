На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО





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Метасеквоя, бархат амурський, псевдоцуга Мензіса, маклюра оранжева, платан, катальпа, гледичія колюча, павловнія – і це далеко не повний перелік екзотичних дерев (адже на території дендропарку їх близько 500 видів) з якими мали можливість познайомитися учні під час екскурсії, яку провели Андрій Рибчинський та Ігор Вільнер.





Викладачі коледжу запевнили школярів, що збір насіння – це лише маленький крок до вирощення повноцінного саджанця, який потім стане справжнім деревом.



Далі на черзі клопітка і довготривала праця – висівання насіння, догляд за ним та тижні, а то й місяці очікування появи паростків.



“Дивлячись з яким завзяттям, а часто і з неприхованим здивуванням, учні збирали насіння, ми впевнились, що у них вистачить терпіння та сили виростити ці екзотичні дерева у своєму міні-дендропарку”, – йдеться в повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учні агітбригади «Джерело» ОЗЗСО І-ІІІ ст. “Світязький ліцей” спільно з працівниками відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти Шацького НПП і викладачами Шацького лісового коледжу провели заготівлю насіння рідкісних видів дерев, які ростуть у дендропарку на території коледжу.Про це інформує пресслужба Шацького НПП Метасеквоя, бархат амурський, псевдоцуга Мензіса, маклюра оранжева, платан, катальпа, гледичія колюча, павловнія – і це далеко не повний перелік екзотичних дерев (адже на території дендропарку їх близько 500 видів) з якими мали можливість познайомитися учні під час екскурсії, яку провелитаВикладачі коледжу запевнили школярів, що збір насіння – це лише маленький крок до вирощення повноцінного саджанця, який потім стане справжнім деревом.Далі на черзі клопітка і довготривала праця – висівання насіння, догляд за ним та тижні, а то й місяці очікування появи паростків.“Дивлячись з яким завзяттям, а часто і з неприхованим здивуванням, учні збирали насіння, ми впевнились, що у них вистачить терпіння та сили виростити ці екзотичні дерева у своєму міні-дендропарку”, – йдеться в повідомленні.

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