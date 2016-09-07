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На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО

На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
Учні агітбригади «Джерело» ОЗЗСО І-ІІІ ст. “Світязький ліцей” спільно з працівниками відділу рекреації, пропаганди та екоосвіти Шацького НПП і викладачами Шацького лісового коледжу провели заготівлю насіння рідкісних видів дерев, які ростуть у дендропарку на території коледжу.

Про це інформує пресслужба Шацького НПП.

Метасеквоя, бархат амурський, псевдоцуга Мензіса, маклюра оранжева, платан, катальпа, гледичія колюча, павловнія – і це далеко не повний перелік екзотичних дерев (адже на території дендропарку їх близько 500 видів) з якими мали можливість познайомитися учні під час екскурсії, яку провели Андрій Рибчинський та Ігор Вільнер.

На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО

Викладачі коледжу запевнили школярів, що збір насіння – це лише маленький крок до вирощення повноцінного саджанця, який потім стане справжнім деревом.

Далі на черзі клопітка і довготривала праця – висівання насіння, догляд за ним та тижні, а то й місяці очікування появи паростків.

“Дивлячись з яким завзяттям, а часто і з неприхованим здивуванням, учні збирали насіння, ми впевнились, що у них вистачить терпіння та сили виростити ці екзотичні дерева у своєму міні-дендропарку”, – йдеться в повідомленні.

На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО
На Волині школярі заготовляли насіння рідкісних видів дерев. ФОТО

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Теги: насіння, дерево, заготівля, Шацький НПП, школярі, ліцей, лісовий коледж
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